В Киеве разоблачили группу мошенников, которые продавали несуществующие товары в интернете

Продавали несуществующие товары и обманули десятки человек: в Киеве разоблачили группу мошенников
Правоохранители задержали группу людей, подозреваемых в мошенничестве. По данным следствия, задержанные обманули десятки человек под предлогом интернет-торговли.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.
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При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева задержаны четыре мужчины, которые под предлогом интернет-продаж завладели денежными средствами граждан (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Подробности расследования
Как установили следователи, злоумышленники создали интернет-магазины, где размещали объявления о продаже электронной и бытовой техники (мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков и т.п.). Покупатели, желавшие получить товар, должны были заполнить анкету на сайте и обязательно оплатить товар в полном объеме.
"После осуществления полной предоплаты мошенники прекращали выходить на связь, товар не отправляли или присылали ненадлежащего качества", — отмечается в сообщении.
В настоящее время следствие собрало доказательства о совершении преступлений в отношении более 70 потерпевших из разных регионов Украины. Однако, по предварительным данным, количество обманутых граждан может составить более 300 человек.
Задержание и обыски
По результатам проведения контрольных закупок участников схемы задержали. По месту проживания одного из них правоохранители обнаружили патроны к оружию. Запрещенные предметы изъяты и направлены на проведение экспертизы.
Указанным лицам сообщено о подозрении и направлено в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Какие сайты принадлежат мошенникам
В прокуратуре призывают граждан, которые приобрели товары на сайтах usasklad.com.ua или ukrainebuy.com.ua и в дальнейшем его не получили, проинформировать правоохранителей о таких фактах.
Напомним, ранее Одесская полиция прикрыла незаконный "бизнес" в интернете, который вели осужденные прямо из тюремной камеры. Четверым мужчинам, отбывающим наказание за подобные нарушения, грозит дополнительный срок.