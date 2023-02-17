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Продавали несуществующие товары и обманули десятки человек: в Киеве разоблачили группу мошенников

17 февраля 2023 18:56
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Киеве разоблачили группу мошенников, которые продавали несуществующие товары в интернете
Жертвами задержанных могут быть сотни людей
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Правоохранители задержали группу людей, подозреваемых в мошенничестве. По данным следствия, задержанные обманули десятки человек под предлогом интернет-торговли.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

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При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева задержаны четыре мужчины, которые под предлогом интернет-продаж завладели денежными средствами граждан (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Подробности расследования

Как установили следователи, злоумышленники создали интернет-магазины, где размещали объявления о продаже электронной и бытовой техники (мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков и т.п.). Покупатели, желавшие получить товар, должны были заполнить анкету на сайте и обязательно оплатить товар в полном объеме.

"После осуществления полной предоплаты мошенники прекращали выходить на связь, товар не отправляли или присылали ненадлежащего качества", — отмечается в сообщении.

В настоящее время следствие собрало доказательства о совершении преступлений в отношении более 70 потерпевших из разных регионов Украины. Однако, по предварительным данным, количество обманутых граждан может составить более 300 человек.

Мошенничество киев

Задержание и обыски

По результатам проведения контрольных закупок участников схемы задержали. По месту проживания одного из них правоохранители обнаружили патроны к оружию. Запрещенные предметы изъяты и направлены на проведение экспертизы.

Указанным лицам сообщено о подозрении и направлено в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Какие сайты принадлежат мошенникам

В прокуратуре призывают граждан, которые приобрели товары на сайтах usasklad.com.ua или ukrainebuy.com.ua и в дальнейшем его не получили, проинформировать правоохранителей о таких фактах.

Напомним, ранее Одесская полиция прикрыла незаконный "бизнес" в интернете, который вели осужденные прямо из тюремной камеры. Четверым мужчинам, отбывающим наказание за подобные нарушения, грозит дополнительный срок.

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