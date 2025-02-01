На Київщині судитимуть посадовців частини, які продавали їжу ЗСУ

Продавали їжу для ЗСУ зі складів — на Київщині викрили схему
У Київській області судитимуть посадовців військової частини, яких викрили на мільйонних оборудках з харчуванням для особового складу. Вони збували в магазини частину продуктів, які були призначені для військових.
Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у суботу, 1 лютого.
Схема з харчуванням для ЗСУ
"Військовослужбовці частини вступили у змову з приватним підприємцем та продавали у магазинах, ресторанах та на базарах частину продуктів, призначених для бійців", — йдеться у повідомленні.
Протягом червня-листопада 2023 року учасники схеми крали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи добові норми харчів для військовослужбовців. Представник частини виписував "порожні" накладні на нібито постачання іншої продукції на мільйони гривень.
"На папері обліковувались ті ж самі продукти, які не були видані солдатам, а потім пішли на продаж", — уточнили в ДБР.
Такі дії завдали збитків державі на суму понад 5,4 мільйона гривень.
Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал навколо припинення контракту Міноборони з Мариною Безруковою. Вона очолювала Агенцію оборонних закупівель.
У міністерстві пояснили причини, чому попри рішення Наглядової Ради вирішили не продовжувати контракт з Безруковою. Зокрема, там наголосили що намагаються не допустити зриву постачання озброєння і техніки відповідно до завдань, які визначаються Верховним Головнокомандувачем.
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