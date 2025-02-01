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Продавали їжу для ЗСУ зі складів — на Київщині викрили схему

1 лютого 2025 16:06
Євгенія Брюховецька - редактор
На Київщині судитимуть посадовців частини, які продавали їжу ЗСУ
Затримання зловмисників. Фото: ДБР
Євгенія Брюховецька - редактор

У Київській області судитимуть посадовців військової частини, яких викрили на мільйонних оборудках з харчуванням для особового складу. Вони збували в магазини частину продуктів, які були призначені для військових.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у суботу, 1 лютого.

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Схема з харчуванням для ЗСУ

"Військовослужбовці частини вступили у змову з приватним підприємцем та продавали у магазинах, ресторанах та на базарах частину продуктів, призначених для бійців", — йдеться у повідомленні.

У Київській області викрили посадовців, які продавали продукти, призначені для ЗСУ
Харчування військових. Фото: ДБР
Крали їжу у військових: посадовці з Київщини постачали продукти в магазини
Їжа, якою годували військових. Фото: ДБР
Скандал на Київщині: продукти для ЗСУ продавали у звичайних магазинах
Хліб з пліснявою. Фото: ДБР

Протягом червня-листопада 2023 року учасники схеми крали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи добові норми харчів для військовослужбовців. Представник частини виписував "порожні" накладні на нібито постачання іншої продукції на мільйони гривень.

Посадовці військової частини торгували краденими продуктами
Вилучені гроші. Фото: ДБР

"На папері обліковувались ті ж самі продукти, які не були видані солдатам, а потім пішли на продаж", — уточнили в ДБР.

Такі дії завдали збитків державі на суму понад 5,4 мільйона гривень.

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Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал навколо припинення контракту Міноборони з Мариною Безруковою. Вона очолювала Агенцію оборонних закупівель.

У міністерстві пояснили причини, чому попри рішення Наглядової Ради вирішили не продовжувати контракт з Безруковою. Зокрема, там наголосили що намагаються не допустити зриву постачання озброєння і техніки відповідно до завдань, які визначаються Верховним Головнокомандувачем.

Київ ДБР харчування ЗСУ військові
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