На Киевщине будут судить должностных лиц части, которые продавали еду ВСУ

Продавали еду для ВСУ со складов — на Киевщине разоблачили схему
В Киевской области будут судить должностных лиц воинской части, которых разоблачили на миллионных сделках с питанием для личного состава. Они сбывали в магазины часть продуктов, которые были предназначены для военных.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram в субботу, 1 февраля.
Схема с питанием для ВСУ
"Военнослужащие части вступили в сговор с частным предпринимателем и продавали в магазинах, ресторанах и на базарах часть продуктов, предназначенных для бойцов", — говорится в сообщении.
В течение июня-ноября 2023 года участники схемы воровали не менее 30% продуктов со склада, уменьшая суточные нормы продовольствия для военнослужащих. Представитель части выписывал "пустые" накладные на якобы поставки другой продукции на миллионы гривен.
"На бумаге учитывались те же самые продукты, которые не были выданы солдатам, а затем пошли на продажу", — уточнили в ГБР.
Такие действия нанесли ущерб государству на сумму более 5,4 миллиона гривен.
Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг прекращения контракта Минобороны с Мариной Безруковой. Она возглавляла Агентство оборонных закупок.
В министерстве объяснили причины, почему несмотря на решение Наблюдательного Совета решили не продлевать контракт с Безруковой. В частности, там отметили, что пытаются не допустить срыва поставок вооружения и техники в соответствии с задачами, которые определяются Верховным Главнокомандующим.
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