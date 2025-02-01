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Продавали еду для ВСУ со складов — на Киевщине разоблачили схему

1 февраля 2025 16:06
Евгения Брюховецкая - редактор
На Киевщине будут судить должностных лиц части, которые продавали еду ВСУ
Задержание злоумышленников. Фото: ГБР
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киевской области будут судить должностных лиц воинской части, которых разоблачили на миллионных сделках с питанием для личного состава. Они сбывали в магазины часть продуктов, которые были предназначены для военных.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram в субботу, 1 февраля.

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"Военнослужащие части вступили в сговор с частным предпринимателем и продавали в магазинах, ресторанах и на базарах часть продуктов, предназначенных для бойцов", — говорится в сообщении.

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Питание военных. Фото: ГБР
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Еда, которой кормили военных. Фото: ГБР
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Хлеб с плесенью. Фото: ГБР

В течение июня-ноября 2023 года участники схемы воровали не менее 30% продуктов со склада, уменьшая суточные нормы продовольствия для военнослужащих. Представитель части выписывал "пустые" накладные на якобы поставки другой продукции на миллионы гривен.

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Изъятые деньги. Фото: ГБР

"На бумаге учитывались те же самые продукты, которые не были выданы солдатам, а затем пошли на продажу", — уточнили в ГБР.

Такие действия нанесли ущерб государству на сумму более 5,4 миллиона гривен.

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Скриншот поста ГБР

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг прекращения контракта Минобороны с Мариной Безруковой. Она возглавляла Агентство оборонных закупок.

В министерстве объяснили причины, почему несмотря на решение Наблюдательного Совета решили не продлевать контракт с Безруковой. В частности, там отметили, что пытаются не допустить срыва поставок вооружения и техники в соответствии с задачами, которые определяются Верховным Главнокомандующим.

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