На Киевщине будут судить должностных лиц части, которые продавали еду ВСУ

Задержание злоумышленников. Фото: ГБР

В Киевской области будут судить должностных лиц воинской части, которых разоблачили на миллионных сделках с питанием для личного состава. Они сбывали в магазины часть продуктов, которые были предназначены для военных.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram в субботу, 1 февраля.

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Схема с питанием для ВСУ

"Военнослужащие части вступили в сговор с частным предпринимателем и продавали в магазинах, ресторанах и на базарах часть продуктов, предназначенных для бойцов", — говорится в сообщении.

Питание военных. Фото: ГБР

Еда, которой кормили военных. Фото: ГБР

Хлеб с плесенью. Фото: ГБР

В течение июня-ноября 2023 года участники схемы воровали не менее 30% продуктов со склада, уменьшая суточные нормы продовольствия для военнослужащих. Представитель части выписывал "пустые" накладные на якобы поставки другой продукции на миллионы гривен.

Изъятые деньги. Фото: ГБР

"На бумаге учитывались те же самые продукты, которые не были выданы солдатам, а затем пошли на продажу", — уточнили в ГБР.

Такие действия нанесли ущерб государству на сумму более 5,4 миллиона гривен.

Скриншот поста ГБР

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг прекращения контракта Минобороны с Мариной Безруковой. Она возглавляла Агентство оборонных закупок.

В министерстве объяснили причины, почему несмотря на решение Наблюдательного Совета решили не продлевать контракт с Безруковой. В частности, там отметили, что пытаются не допустить срыва поставок вооружения и техники в соответствии с задачами, которые определяются Верховным Главнокомандующим.