Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Прогноз не потішить — якою буде погода у Києві завтра arrow

Прогноз не потішить — якою буде погода у Києві завтра

20 грудня 2024 19:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Києві на завтра, 21 грудня
Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві та регіоні у суботу, 21 грудня, буде хмарною, але з проясненнями. На території області прогнозується дощ, а також вітер з поривами до 10 м/с.

Про це у п'ятницю, 20 грудня, повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.

Читайте також:

Прогноз не потішить — якою буде погода у Києві завтра - фото 1

Погода у Києві та області 21 грудня

У регіоні буде хмарно з проясненнями.

Вночі можливий невеликий дощ, а от вдень без опадів.

Вітер буде північно-західний зі шкидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря коливатиметься в межах -1...+4 °С, у Києві вона складе +1...+3 °С.  

Як відомо, поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), також буде аномально теплим.

Раніше ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.

погода Київ негода прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:02 Жорін заявив, що армія України не перейшла на сучасні формати

20:00 В МЗС прокоментували чутки про війська союзників в Україні

20:00 Коли військовий може залишати в/ч за сімейними обставинами

19:44 Тихий повідомив про підготовку до візиту спецпредставника Трампа

19:36 МЗС спростило отримання консульських послуг для українців

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

19:34 Прогноз не потішить — якою буде погода у Києві завтра

19:15 Заготівля дров у лісі — де дозволено забирати повалені дерева

19:04 Небезпека не вщухає — що відомо про погоду на Харківщині завтра

18:58 ЗСУ вийшли з населених пунктів Успенівка та Трудове

18:48 У НБУ назвали суму міжнародної допомоги для України в 2025 році

20:02 Жорін заявив, що армія України не перейшла на сучасні формати

20:00 В МЗС прокоментували чутки про війська союзників в Україні

20:00 Коли військовий може залишати в/ч за сімейними обставинами

19:44 Тихий повідомив про підготовку до візиту спецпредставника Трампа

19:36 МЗС спростило отримання консульських послуг для українців

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

19:34 Прогноз не потішить — якою буде погода у Києві завтра

19:15 Заготівля дров у лісі — де дозволено забирати повалені дерева

19:04 Небезпека не вщухає — що відомо про погоду на Харківщині завтра

18:58 ЗСУ вийшли з населених пунктів Успенівка та Трудове

18:48 У НБУ назвали суму міжнародної допомоги для України в 2025 році

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу