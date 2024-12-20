Прогноз погоди у Києві на завтра, 21 грудня

Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та регіоні у суботу, 21 грудня, буде хмарною, але з проясненнями. На території області прогнозується дощ, а також вітер з поривами до 10 м/с.

Про це у п'ятницю, 20 грудня, повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.

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Погода у Києві та області 21 грудня

У регіоні буде хмарно з проясненнями.

Вночі можливий невеликий дощ, а от вдень без опадів.

Вітер буде північно-західний зі шкидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря коливатиметься в межах -1...+4 °С, у Києві вона складе +1...+3 °С.

Як відомо, поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), також буде аномально теплим.

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