Прогноз погоды в Киеве на завтра, 21 декабря

Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и регионе в субботу, 21 декабря, будет облачная, но с прояснениями. На территории области прогнозируется дождь и ветер с порывами до 10 м/с.

Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает Укргидрометцентр в Telegram.

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Погода в Киеве и области 21 декабря

В регионе облачно с прояснениями.

Ночью возможен небольшой дождь, а днем без осадков.

Ветер будет северо-западный с вредностью 5-10 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+4 °С, в Киеве она составит +1...+3 °С.

Как известно, текущий год стал самым жарким за последние 84 года. Начало 2025 г., по прогнозу Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), также будет аномально теплым.

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