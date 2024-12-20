Прогноз погоды в Киеве на завтра, 21 декабря

Прогноз не порадует — какой будет погода в Киеве завтра
Погода в Киеве и регионе в субботу, 21 декабря, будет облачная, но с прояснениями. На территории области прогнозируется дождь и ветер с порывами до 10 м/с.
Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает Укргидрометцентр в Telegram.
Погода в Киеве и области 21 декабря
В регионе облачно с прояснениями.
Ночью возможен небольшой дождь, а днем без осадков.
Ветер будет северо-западный с вредностью 5-10 м/с.
Температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+4 °С, в Киеве она составит +1...+3 °С.
Как известно, текущий год стал самым жарким за последние 84 года. Начало 2025 г., по прогнозу Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), также будет аномально теплым.
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