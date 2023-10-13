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Прогноз погоди у Києві на сьогодні, 13 жовтня: коли чекати дощу

13 жовтня 2023 07:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди у Києві та області на сьогодні, 13 жовтня: синоптики попереджають про дощі
Дощ на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 13 жовтня, у Києві та області очікується тепла погода — вдень буде до 20 градусів тепла. Водночас вранці синоптики прогнозують для киян дощі. 

Про це повідомляє український Гідрометцентр

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Погода у Києві 13 жовтня

Сьогодні в столиці буде хмарно з проясненнями. 

Вранці у Києві очікується помірний дощ, вдень опадів не прогнозують. 

Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 5–10 м/с.

Температура по області вночі 8–13°C, вдень 15–20°С;
у Києві вночі 11–13°С, вдень 17–19°С.

Яка погода у Києві зараз 

Станом на 7:00 у столиці температура повітря становить 13 градусів. 

Вологість повітря — 94%. 

У Києві хмарно, у деяких районах іде дощ. 

Погода в Києві 13 жовтня
Погода в Києві 13 жовтня

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, а також дощова погода в більшості областей. Температура повітря сьогодні може піднятися до +20 °C, проте на півночі та сході буде прохолодно.

Синоптикиня Наталія Голеня раніше розповіла, коли в Україну повернеться тепла погода.

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