Прогноз погоди у Києві та області на сьогодні, 13 жовтня: синоптики попереджають про дощі

Прогноз погоди у Києві на сьогодні, 13 жовтня: коли чекати дощу
Сьогодні, 13 жовтня, у Києві та області очікується тепла погода — вдень буде до 20 градусів тепла. Водночас вранці синоптики прогнозують для киян дощі.
Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Погода у Києві 13 жовтня
Сьогодні в столиці буде хмарно з проясненнями.
Вранці у Києві очікується помірний дощ, вдень опадів не прогнозують.
Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 5–10 м/с.
Температура по області вночі 8–13°C, вдень 15–20°С;
у Києві вночі 11–13°С, вдень 17–19°С.
Яка погода у Києві зараз
Станом на 7:00 у столиці температура повітря становить 13 градусів.
Вологість повітря — 94%.
У Києві хмарно, у деяких районах іде дощ.
Нагадаємо, у п'ятницю, 13 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, а також дощова погода в більшості областей. Температура повітря сьогодні може піднятися до +20 °C, проте на півночі та сході буде прохолодно.
Синоптикиня Наталія Голеня раніше розповіла, коли в Україну повернеться тепла погода.