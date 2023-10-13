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Прогноз погоды в Киеве на сегодня, 13 октября: когда ожидается дождь

13 октября 2023 07:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Киеве и области на сегодня, 13 октября: синоптики предупреждают о дождях
Дождь на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 13 октября, в Киеве и области ожидается теплая погода — днем будет до 20 градусов тепла. В то же время утром синоптики прогнозируют для киевлян дожди.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

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Погода в Киеве 13 октября

Сегодня в столице облачно с прояснениями.

Утром в Киеве ожидается умеренный дождь, днем осадки не прогнозируются.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5–10 м/с.

Температура по области ночью 8–13 °C, днем 15–20 °С;
в Киеве ночью 11–13°С, днем 17–19°С.

Какая погода в Киеве сейчас

По состоянию на 7:00 в столице температура воздуха составляет 13 градусов.

Влажность воздуха — 94%.

В Киеве пасмурно, в некоторых районах идет дождь.

Погода в Киеве 13 октября
Погода в Киеве 13 октября

Напомним, в пятницу, 13 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность, а также дождливая погода в большинстве областей. Температура воздуха сегодня может подняться до +20 °C, однако на севере и востоке будет прохладно.

Синоптик Наталья Голеня ранее рассказала, когда в Украину вернется теплая погода.

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