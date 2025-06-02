Погода у Києві завтра — чи будуть дощі

Жінка йде під літнім дощем. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 3 червня, у Києві та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Водночас температура повітря буде доволі високою, у Києві — +26...+28 °С.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода у Києві та області на 3 червня

За прогнозами Укргідрометцентру, у вівторок, 3 червня, очікуються небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Києва.

Також у вівторок прогнозується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень по області короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали у межах 15-20 м/с. Вітер 3 червня буде південно-західний, у межах 7-12 м/с.

На Київщині температура вночі — +13...+18 °С, вдень — +24...+29 °С.

Водночас у Києві, 3 червня, вночі — +15...+17 °С. Натомість вдень температура повітря прогріється до +26...+28 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

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