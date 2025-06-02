Погода в Киеве завтра - будут ли дожди

Женщина идет под летним дождем. Фото: Новости.LIVE

Во вторник, 3 июня, в Киеве и области ожидаются опасные метеорологические явления. В то же время температура воздуха будет довольно высокой, в Киеве — +26...+28 °С.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Киеве и области на 3 июня

По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник, 3 июня, ожидаются опасные метеорологические явления по территории Киевской области и г. Киева.

Также во вторник прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, днем по области кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы в пределах 15-20 м/с. Ветер 3 июня будет юго-западный, в пределах 7-12 м/с.

В Киевской области температура ночью — +13...+18 °С, днем — +24...+29 °С.

В то же время в Киеве 3 июня ночью — +15...+17 °С. Зато днем температура воздуха прогреется до +26...+28 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

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