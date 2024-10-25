Скандал із МСЕК — скільки прокурорів у Києві мають інвалідність

Київська міська прокуратура. Фото: Google maps

У Київській міській прокуратурі працює 20 осіб з інвалідністю. Це становить 2,87% від загальної кількості прокурорів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п'ятницю, 25 жовтня.

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Скільки осіб з інвалідністю у Київській прокуратурі

Наразі у штаті Київської міської прокуратури нараховується 696 працівників. Повідомляється, що документи про наявність статусу особи з інвалідністю надали 20 прокурорів, що становить 2,87% від загальної кількості прокурорів.

У прокуратурі проінформували, що 13 прокурорів мають інвалідність третьої групи, ще сім мають інвалідність другої групи. Загалом з 20 посадовців з інвалідністю п'ятеро є інвалідами дитинства.

"У 2024 році інвалідність оформила одна людина, у 2023 році так само один працівник, у 2022 році — двоє людей. Решта прокурорів оформили інвалідність до 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переважно підставами для оформлення інвалідності стали онкологічні захворювання, видалення щитоподібної залози та діабет

У прокуратурі наголосили на тому, що керівник установи та його заступники не мають інвалідностей та пенсій за вислугою років чи інших пільг.

"Також не мають груп інвалідності начальники управлінь та їх заступники. Серед начальників відділів є один працівник, який має інвалідність третьої групи, пов’язану з протезуванням органу", — зауважили у Київській прокуратурі.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці направили майже 19 000 рішень щодо надання інвалідностей на перевірку центральній МСЕК, проте близько 17 000 рішень у медико-експертних справах залишилися в силі.

Раніше ми писали про те, що за матеріалами СБУ, підозру отримали 64 посадовці МСЕК, ще понад чотири тисячі висновків про інвалідність були скасовані.

Також Кабмін затвердив план для протидії корупції та інших правопорушень у МСЕК. У документі чітко прописані строки та відповідальні за його виконання.