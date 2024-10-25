Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Прокуратура Киева назвала количество прокуроров с инвалидностью arrow

Прокуратура Киева назвала количество прокуроров с инвалидностью

25 октября 2024 16:38
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Скандал с МСЭК — сколько прокуроров в Киеве имеют инвалидность
Киевская городская прокуратура. Фото: Google maps
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Киевской городской прокуратуре работают 20 человек с инвалидностью. Это составляет 2,87% от общего числа прокуроров.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 25 октября.

Читайте также:

Сколько человек с инвалидностью в Киевской прокуратуре

Сейчас в штате Киевской городской прокуратуры насчитывается 696 работников. Сообщается, что документы о наличии статуса лица с инвалидностью предоставили 20 прокуроров, что составляет 2,87% от общего количества прокуроров.

В прокуратуре проинформировали, что 13 прокуроров имеют инвалидность третьей группы, еще семь имеют инвалидность второй группы. Всего из 20 должностных лиц с инвалидностью пятеро являются инвалидами детства. 

"В 2024 году инвалидность оформил один человек, в 2023 году так же один работник, в 2022 году — два человека. Остальные прокуроры оформили инвалидность до 2022 года", — говорится в сообщении.  

Отмечается, что преимущественно основаниями для оформления инвалидности стали онкологические заболевания, удаление щитовидной железы и диабет.

В прокуратуре отметили, что руководитель учреждения и его заместители не имеют инвалидности и пенсий по выслуге лет или других льгот.

"Также не имеют групп инвалидности начальники управлений и их заместители. Среди начальников отделов есть один работник, который имеет инвалидность третьей группы, связанную с протезированием органа", — отметили в Киевской прокуратуре.  

прокуроры Киева
Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители направили около 19 000 решений по предоставлению инвалидностей на проверку центральной МСЭК, однако около 17 000 решений по медико-экспертным делам остались в силе.

Ранее мы писали о том, что по материалам СБУ, подозрение получили 64 чиновника МСЭК, еще более четырех тысяч заключений об инвалидности были отменены.

Также Кабмин утвердил план по противодействию коррупции и другим правонарушениям в МСЭК. В документе четко прописаны сроки и ответственные за его исполнение.

Киев прокуратура прокуроры сотрудники инвалидность

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:23 В Укргидрометцентре предупредили о морозе и сильном тумане завтра

Срочная новость

17:17 Путін хоче припинення вогню, — Ердоган

17:13 ГУР перехватило разговоры российских военных о солдатах из КНДР

17:10 Синоптик предупредил о похолодании на выходных

17:06 На Одесчине сменят главу МСЭК и проверят работников ОВА

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

16:54 Пенсии в Украине — кто не получит выплаты в ноябре

16:38 Прокуратура Киева назвала количество прокуроров с инвалидностью

16:22 Одесчина играет ключевую роль в Плане победы, — Кипер.

16:21 Новые выплаты ВПЛ — кто может получить помощь

17:23 В Укргидрометцентре предупредили о морозе и сильном тумане завтра

Срочная новость

17:17 Путін хоче припинення вогню, — Ердоган

17:13 ГУР перехватило разговоры российских военных о солдатах из КНДР

17:10 Синоптик предупредил о похолодании на выходных

17:06 На Одесчине сменят главу МСЭК и проверят работников ОВА

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

16:54 Пенсии в Украине — кто не получит выплаты в ноябре

16:38 Прокуратура Киева назвала количество прокуроров с инвалидностью

16:22 Одесчина играет ключевую роль в Плане победы, — Кипер.

16:21 Новые выплаты ВПЛ — кто может получить помощь

15:56 Как бойцы ВСУ в Курской области писали радиодиктант — фото

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Text

13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

Text

11:25 Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

Text

08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2024
Text

23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

Text

22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

15 октября 2024

09:55 Замена "старых" долларов на "новые" — какие купюры не подлежат обмену в Украине