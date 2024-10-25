Скандал с МСЭК — сколько прокуроров в Киеве имеют инвалидность

Киевская городская прокуратура. Фото: Google maps

В Киевской городской прокуратуре работают 20 человек с инвалидностью. Это составляет 2,87% от общего числа прокуроров.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 25 октября.

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Сейчас в штате Киевской городской прокуратуры насчитывается 696 работников. Сообщается, что документы о наличии статуса лица с инвалидностью предоставили 20 прокуроров, что составляет 2,87% от общего количества прокуроров.

В прокуратуре проинформировали, что 13 прокуроров имеют инвалидность третьей группы, еще семь имеют инвалидность второй группы. Всего из 20 должностных лиц с инвалидностью пятеро являются инвалидами детства.

"В 2024 году инвалидность оформил один человек, в 2023 году так же один работник, в 2022 году — два человека. Остальные прокуроры оформили инвалидность до 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что преимущественно основаниями для оформления инвалидности стали онкологические заболевания, удаление щитовидной железы и диабет.

В прокуратуре отметили, что руководитель учреждения и его заместители не имеют инвалидности и пенсий по выслуге лет или других льгот.

"Также не имеют групп инвалидности начальники управлений и их заместители. Среди начальников отделов есть один работник, который имеет инвалидность третьей группы, связанную с протезированием органа", — отметили в Киевской прокуратуре.

Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители направили около 19 000 решений по предоставлению инвалидностей на проверку центральной МСЭК, однако около 17 000 решений по медико-экспертным делам остались в силе.

Ранее мы писали о том, что по материалам СБУ, подозрение получили 64 чиновника МСЭК, еще более четырех тысяч заключений об инвалидности были отменены.

Также Кабмин утвердил план по противодействию коррупции и другим правонарушениям в МСЭК. В документе четко прописаны сроки и ответственные за его исполнение.