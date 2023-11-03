Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Прокуратура вимагає привести в належний стан укриття в центрі Києва arrow

Прокуратура вимагає привести в належний стан укриття в центрі Києва

3 листопада 2023 12:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Прокуратура вимагає привести в належний стан укриття в центрі Києва
Чоловік стоїть біля укриття. Фото: gogle
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Київська міська прокуратура через суд вимагає зобов'язати балансоутримувача привести у належний стан укриття в центрі міста. Приміщення в аварійному стані та не готове для  використання за призначенням.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Читайте також:

Укриття у Києві: прокуратура перевіряє стан

Як відомо, на балансі одного з комунальних підприємств перебуває захисна споруда цивільного захисту по вул. Лагерній площею 91 кв.м, яка здатна розмістити 130 громадян. Однак за результатами перевірки прокуратури та ДСНС, це приміщення не готове для належного використання за призначення і знаходиться в аварійному стані. 
 
"В умовах воєнного стану, коли столиця постійно піддається ракетним ударам, неготовність до використання захисної споруди цивільного захисту несе надзвичайний ризик для життя і здоров’я людей", — йдеться  у повідомленні. 
 
У прокуратурі нагадують, що за чинним законодавством власники, балансоутримувачі та користувачі сховищ зобов'язані утримувати їх у належному стані. Наразі судом призначено до розгляду позов прокурора до балансоутримувача про необхідність приведення сховища у готовність з метою забезпечення належного захисту життя та здоров’я людей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що цього року в Україні витратять сім мільярдів гривень на облаштування укриттів. До кінця року до відповідного стану мають привести ще близько трьох тисяч бомбосховищ. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Актуальне по темі