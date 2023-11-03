Прокуратура вимагає привести в належний стан укриття в центрі Києва

Чоловік стоїть біля укриття. Фото: gogle

Київська міська прокуратура через суд вимагає зобов'язати балансоутримувача привести у належний стан укриття в центрі міста. Приміщення в аварійному стані та не готове для використання за призначенням.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Як відомо, на балансі одного з комунальних підприємств перебуває захисна споруда цивільного захисту по вул. Лагерній площею 91 кв.м, яка здатна розмістити 130 громадян. Однак за результатами перевірки прокуратури та ДСНС, це приміщення не готове для належного використання за призначення і знаходиться в аварійному стані.



"В умовах воєнного стану, коли столиця постійно піддається ракетним ударам, неготовність до використання захисної споруди цивільного захисту несе надзвичайний ризик для життя і здоров’я людей", — йдеться у повідомленні.



У прокуратурі нагадують, що за чинним законодавством власники, балансоутримувачі та користувачі сховищ зобов'язані утримувати їх у належному стані. Наразі судом призначено до розгляду позов прокурора до балансоутримувача про необхідність приведення сховища у готовність з метою забезпечення належного захисту життя та здоров’я людей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що цього року в Україні витратять сім мільярдів гривень на облаштування укриттів. До кінця року до відповідного стану мають привести ще близько трьох тисяч бомбосховищ.