Прокуратура требует привести в надлежащее состояние укрытия в центре Киева

Человек стоит возле укрытия. Фото: gogle

Киевская городская прокуратура через суд требует обязать балансодержателя привести в надлежащее состояние укрытия в центре города. Помещение в аварийном состоянии и не готово к использованию по назначению.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Как известно, на балансе одного из коммунальных предприятий находится защитное здание гражданской защиты по ул. Лагерная площадью 91 кв.м, которая способна разместить 130 граждан. Однако по результатам проверки прокуратуры и ГСЧС это помещение не готово для надлежащего использования за назначением и находится в аварийном состоянии.



"В условиях военного положения, когда столица постоянно подвергается ракетным ударам, неготовность к использованию защитного сооружения гражданской защиты несет чрезвычайный риск для жизни и здоровья людей", — говорится в сообщении.



В прокуратуре напоминают, что по действующему законодательству владельцы, балансодержатели и пользователи хранилищ обязаны содержать их в надлежащем состоянии. Судом назначен к рассмотрению иск прокурора к балансодержателю о необходимости приведения укрытия в готовность с целью обеспечения надлежащей защиты жизни и здоровья людей.

Напомним, недавно мы писали, что в этом году в Украине потратят семь миллиардов гривен на обустройство укрытий. До конца года в соответствующее состояние должно привести еще около трех тысяч бомбоубежищ.