Прокуратура завершила розслідування щодо київських депутатів-ухилянтів

Слідчий ознайомлює підозрюваного з матеріалами справи. Фото: ДБР

В прокуратурі завершили розслідування стосовно депутатів Київської міської ради, які ухилилися від військової служби. Також в полі зору слідчих опинилися і спільники ухилянтів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Депутати ухилялися від військової служби

Прокуратура завершила досудове розслідування щодо депутатів Київської міської ради, які ухилялися від військової служби. Окрім того, звинувачення висунуті керівнику структурного підрозділу КМВА та командиру військової частини ТРО, які сприяли депутатам у їх протиправній діяльності.

Їм інкримінували ухилення від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групою осіб, керівнику структурного підрозділу КМВА — пособництво в ухиленні військовослужбовців від несення обов’язків військової служби, а командиру військової частини ТРО — перевищення повноважень.

Що відомо слідству

Слідство встановило, що четверо військовослужбовців однієї з військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один — помічником депутата Київради, впродовж майже року ухилялись від несення військової служби.

За сприяння керівника одного зі структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації та командира однієї із військових частин ТРО депутати оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, в якій нібито проходили службу.

Раніше ми повідомляли, що голова секретаріату ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вважає, що під час мобілізації та війни варто позбавляти громадянських прав людей, які не стають захист Батьківщини.

Нагадуємо, що на думку очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки правильно роблять, що ловлять ухилянтів. Ті, хто тікає від мобілізації не мають права жити повноцінним життям.