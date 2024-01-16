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Прокуратура завершила расследование по киевским депутатам-уклонистов

16 января 2024 11:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Прокуратура завершила расследование по киевским депутатам-уклонистов
Следователь знакомит подозреваемого с материалами дела. Фото: ГБР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В прокуратуре завершили расследование в отношении уклонившихся от военной службы депутатов Киевского городского совета. Также в поле зрения следователей оказались и подельники уклонистов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Депутаты уклонялись от военной службы

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении уклонявшихся от военной службы депутатов Киевского городского совета. Кроме того, обвинения выдвинуты руководителю структурного подразделения КМВА и командиру воинской части ТРО, способствовавших депутатам в их противоправной деятельности.

Им инкриминировали уклонение от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группой лиц, руководителю структурного подразделения КМВА — пособничество в уклонении военнослужащих от несения обязанностей военной службы, а командиру воинской части ТРО — превышение полномочий.

Что известно следствию

Следствие установило, что четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один — помощником депутата Киевсовета, почти год уклонялись от несения военной службы.

При содействии руководителя одного из структурных подразделений Киевской городской военной администрации и командира одной из воинских частей ТРО депутаты оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, в которой якобы проходили службу.

Ранее мы сообщали, что глава секретариата ВО "Свобода" Руслан Кошулинский считает, что во время мобилизации и войны следует лишать гражданских прав людей, не становящихся на защиту Родины.

Напоминаем, что, по мнению руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима, работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки правильно делают, что ловят уклонистов. Убегающие от мобилизации не имеют права жить полноценной жизнью.

Офис президента
Киев
Украина
народные депутаты
уклонисты

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