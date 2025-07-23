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Головна Київ Пропагандисти РФ поширюють фейки про мітинг у Києві — деталі

Пропагандисти РФ поширюють фейки про мітинг у Києві — деталі

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Дата публікації: 23 липня 2025 19:53
РФ підробила фото з акції в Києві для поширення фейків
Мітинг у Києві 22 липня. Фото: соцмережі

Російські пропагандисти поширюють у мережі фото з мирної акції в Києві 22 липня. Вони створили фейкові зображення, що активісти нібито тримають плакати із символікою російського вторгнення.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації у Telegram у середу, 23 липня.

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Фейки від російських пропагандистів

ЦПД верифікував зображення, які поширюють пропагандисти РФ та зʼясував, що це фотошоп. Ворог намагається виставити українців нібито готовими до капітуляції. На справжньому плакаті був інший напис.

Фейки від російських пропагандистів
Допис ЦПД. Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

"Також росіяни додатково розганяють вкиди про те, що нібито Служба безпеки України збирає інформацію про учасників мирної акції в Дніпрі в обмін на промокод доставки піци та іншу "цінну винагороду". Ця інформація не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

У ЦПД пояснили, що такі дії російських пропагандистів є черговою спробою РФ посіяти розбрат, а також розкол в українському суспільстві на тлі чутливих тем.

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Допис ЦПД. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що Росія хоче використати мітинги для підриву здатності України чинити спротив повномасштабній агресії окупантів.

А 22 липня в різних містах України відбулися акції проти законопроєкту щодо обмеження повноважень НАБУ і САП.

Київ війна НАБУ протести Україна пропаганда ЦПД
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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