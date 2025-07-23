РФ підробила фото з акції в Києві для поширення фейків

Мітинг у Києві 22 липня. Фото: соцмережі

Російські пропагандисти поширюють у мережі фото з мирної акції в Києві 22 липня. Вони створили фейкові зображення, що активісти нібито тримають плакати із символікою російського вторгнення.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації у Telegram у середу, 23 липня.

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ЦПД верифікував зображення, які поширюють пропагандисти РФ та зʼясував, що це фотошоп. Ворог намагається виставити українців нібито готовими до капітуляції. На справжньому плакаті був інший напис.

Допис ЦПД. Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

"Також росіяни додатково розганяють вкиди про те, що нібито Служба безпеки України збирає інформацію про учасників мирної акції в Дніпрі в обмін на промокод доставки піци та іншу "цінну винагороду". Ця інформація не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

У ЦПД пояснили, що такі дії російських пропагандистів є черговою спробою РФ посіяти розбрат, а також розкол в українському суспільстві на тлі чутливих тем.

Допис ЦПД. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що Росія хоче використати мітинги для підриву здатності України чинити спротив повномасштабній агресії окупантів.

А 22 липня в різних містах України відбулися акції проти законопроєкту щодо обмеження повноважень НАБУ і САП.