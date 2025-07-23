РФ подделала фото с акции в Киеве для распространения фейков

Митинг в Киеве 22 июля. Фото: соцсети

Российские пропагандисты распространяют в сети фото с мирной акции в Киеве 22 июля. Они создали фейковые изображения, что активисты якобы держат плакаты с символикой российского вторжения.

Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации в Telegram в среду, 23 июля.

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ЦПД верифицировал изображения, которые распространяют пропагандисты РФ и выяснил, что это фотошоп. Враг пытается выставить украинцев якобы готовыми к капитуляции. На настоящем плакате была другая надпись.

Сообщение ЦПД Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

"Также россияне дополнительно разгоняют вбросы о том, что якобы Служба безопасности Украины собирает информацию об участниках мирной акции в Днепре в обмен на промокод доставки пиццы и другое "ценное вознаграждение". Эта информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В ЦПД объяснили, что такие действия российских пропагандистов являются очередной попыткой РФ посеять раздор, а также раскол в украинском обществе на фоне чувствительных тем.

Пост ЦПД Фото: скриншот

Напомним, в ГУР сообщили, что Россия хочет использовать митинги для подрыва способности Украины сопротивляться полномасштабной агрессии оккупантов.

А 22 июля в разных городах Украины состоялись акции против законопроекта об ограничении полномочий НАБУ и САП.