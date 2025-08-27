Скільки коштуватиме транспорт і комунальні послуги в Києві з 1 вересня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

З початком осені жителів Києва не очікують нові підвищення цін на комунальні послуги чи громадський транспорт. Як і раніше, тарифи залишаються на чинному рівні.

Ціни на проїзд у громадському транспорті Києва з 1 вересні

Вартість поїздки у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері чи міській електричці з 1 вересня 2025 року становитиме 8 гривень.

Зміни відбулися ще в липні: синя (звичайна) транспортна картка коштує 96 грн, учнівська персоніфікована — 120 грн. Окрім цього, цифрова картка в застосунку Kyiv Digital нині доступна за 50 грн, що удвічі дешевше за пластикову.

Протягом літніх канікул учні оплачували проїзд на загальних умовах. Проте вже з 1 вересня відновлюється безплатний проїзд для школярів на період навчального року. Додатково діє можливість придбати пільгові проїзні з 75% знижкою через Kyiv Digital або у терміналах.

Ціни на комунальні послуги в Києві з 1 вересня

У вересні тарифи не зміняться. Вартість електроенергії для домогосподарств залишається на рівні 4,32 грн/кВт-год, цей тариф зафіксований урядом щонайменше до кінця жовтня 2025 року. Для тих, хто має двозонний лічильник, нічний тариф (23:00–07:00) становитиме 2,16 грн/кВт-год.

Тариф на газ зберігається на рівні 7,96 грн/м³ для більш ніж 98% споживачів і діятиме до квітня 2026 року.

На воду та інші комунальні послуги підвищень найближчим часом також не передбачено.

Щодо тарифів на утримання будинків, вони вже були підвищені до 12–14 грн за квадратний метр у середині 2025 року, і нових змін з 1 вересня не буде.

Чи будуть зміни у виплатах пенсій з 1 вересня

Мінімальна зарплата у столиці залишається на рівні 8 000 грн, що після сплати податків становить приблизно 6 160 грн. Мінімальні пенсії у вересні також не зростуть — остання індексація відбулася ще в березні.

