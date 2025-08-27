Сколько будет стоить транспорт и коммунальные услуги в Киеве с 1 сентября

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

С началом осени жителей Киева не ожидают новые повышения цен на коммунальные услуги или общественный транспорт. Как и раньше, тарифы остаются на действующем уровне.

Какие тарифы остаются в силе для киевлян с 1 сентября читайте на Новини.LIVE.

Цены на проезд в общественном транспорте Киева с 1 сентября

Стоимость поездки в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере или городской электричке с 1 сентября 2025 года составит 8 гривен.

Изменения произошли еще в июле: синяя (обычная) транспортная карта стоит 96 грн, ученическая персонифицированная — 120 грн. Кроме этого, цифровая карта в приложении Kyiv Digital сейчас доступна за 50 грн, что вдвое дешевле пластиковой.

В течение летних каникул ученики оплачивали проезд на общих условиях. Однако уже с 1 сентября восстанавливается бесплатный проезд для школьников на период учебного года. Дополнительно действует возможность приобрести льготные проездные с 75% скидкой через Kyiv Digital или в терминалах.

Цены на коммунальные услуги в Киеве с 1 сентября

В сентябре тарифы не изменятся. Стоимость электроэнергии для домохозяйств остается на уровне 4,32 грн/кВт-ч, этот тариф зафиксирован правительством как минимум до конца октября 2025 года. Для тех, кто имеет двухзонный счетчик, ночной тариф (23:00-07:00) составит 2,16 грн/кВт-ч.

Тариф на газ сохраняется на уровне 7,96 грн/м³ для более чем 98% потребителей и будет действовать до апреля 2026 года.

На воду и другие коммунальные услуги повышений в ближайшее время также не предусмотрено.

Что касается тарифов на содержание домов, они уже были повышены до 12-14 грн за квадратный метр в середине 2025 года, и новых изменений с 1 сентября не будет.

Будут ли изменения в выплатах пенсий с 1 сентября

Минимальная зарплата в столице остается на уровне 8 000 грн, что после уплаты налогов составляет примерно 6 160 грн. Минимальные пенсии в сентябре также не вырастут — последняя индексация состоялась еще в марте.

