Проїзний у Києві може стати дорожчим, ніж у Варшаві та Відні

Проїзний у Києві може стати дорожчим, ніж у Варшаві та Відні

Дата публікації: 18 травня 2026 21:33
Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Київська влада планує підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. У разі підвищення тарифів місячний проїзд в столиці може коштувати 4875 грн. Таким чином він буде одним з найдорожчих в Європі. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко в ефірі Вечір.LIVE.

Здорожчання проїзду у громадському транспорті Києва

Гречко розповів, що з 15 липня міська влада Києва планує підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті. За його словами, під час розрахунків у КМДА не проводили ґрунтовного аналізу чи порівняння з європейськими столицями, а просто помножили поточні тарифи на коефіцієнт 3,75.

Експерт наголосив, що за такої цінової політики киянам буде вигідніше заправляти власне авто бензином для щоденних поїздок, ніж користуватися комунальними автобусами чи метро.

"А тим паче якщо подивитись на вартість проїзного, 4 875 гривень, то ви знаєте, це один з найдорожчих проїзних в Європі", — сказав Олександр Гречко. 

Він зазначив, що сума лише трохи не дотягує до рівня Лондона та Амстердама, проте проїзд у Києві може станти дорожчим, ніж у Празі, Будапешті, Відні чи Варшаві.

Як писали Новини.LIVE, проїзд у Києві подорожчає до 30 гривень за одну поїздку. Востаннє проїзд переглядали у столиці у 2018 році. 

Однак частина жителів міста обурилася такому різкому здорожчанню. Кияни закликали підписати петицію проти нових цін на поїздки. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
