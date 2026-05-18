Проездной в Киеве может стать дороже, чем в Варшаве и Вене

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевские власти планируют повышение цен на проезд в общественном транспорте. В случае повышения тарифов месячный проезд в столице может стоить 4875 грн. Таким образом он будет одним из самых дорогих в Европе.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко в эфире Вечір.LIVE.

Подорожание проезда в общественном транспорте Киева

Гречко рассказал, что с 15 июля городские власти Киева планируют повысить цены на проезд в общественном транспорте. По его словам, во время расчетов в КГГА не проводили основательного анализа или сравнения с европейскими столицами, а просто умножили текущие тарифы на коэффициент 3,75.

Эксперт отметил, что при такой ценовой политике киевлянам будет выгоднее заправлять собственное авто бензином для ежедневных поездок, чем пользоваться коммунальными автобусами или метро.

"А тем более если посмотреть на стоимость проездного, 4 875 гривен, то вы знаете, это один из самых дорогих проездных в Европе", — сказал Александр Гречко.

Читайте также:

Он отметил, что сумма лишь немного не дотягивает до уровня Лондона и Амстердама, однако проезд в Киеве может стать дороже, чем в Праге, Будапеште, Вене или Варшаве.

Как писали Новини.LIVE, проезд в Киеве подорожает до 30 гривен за одну поездку. Последний раз проезд пересматривали в столице в 2018 году.

Однако часть жителей города возмутилась такому резкому подорожанию. Киевляне призвали подписать петицию против новых цен на поездки.