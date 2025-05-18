Попри прозорість бюджету Києва в ньому забагато незрозумілих статей витрат, зазначає депутат Вітренко

Будівля Київради. Ілюстративне фото: УНІАН

Прозорість київського бюджету не означає його ефективності. Попри те, що кожен киянин може подивитись кошторис бюджету столицю онлайн, не робить бюджет дієвим.

Про це в етері програми Київського часу заявив депутат Київради Андрій Вітренко.

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За словами депутата, ефективність — це комплексне поняття і не вимірюється однією лише прозорістю.

"Кожна людина зараз має можливість ознайомитись з бюджетом. Але навіть не всі економісти зможуть зрозуміти, що в якій статті сховано", — заявив депутат.

Наприклад, в бюджеті прописані проєктні роботи на 130 мільйонів гривень, але депутати Київради визначили, що кошти виділяються тільки на ті проєкти, які вже створені і розроблені.

"Ось тут, наприклад, я знайшов реконструкцію каналізаційного колектора на вулиці Шевченко у Києві-Святошинському районі, Петропавлівська-Берщахівка на суму 57 мільйонів. По-перше, в місті Києві немає Києво-Сватошенського району, адже це вже Київська область. По-друге, бюджет Києва не може оплачувати витрати Київської області. Для цього потрібне спеціальне бюджетне рішення", — зазначив Вітренко.

Раніше повідомлялось, що попри постійні обстріли, Миколаїв не може витратити залишок бюджетних коштів минулого року на відновлення міста. Тому влада вирішила спрямувати гроші на інші галузі, зокрема й на обороноздатність.

Також стало відомо, що Верховна Рада України за січень та лютий 2025 року виплатила 191,1 тис. гривень на компенсацію вартості оренди житла депутатам з Одещини. Хоча статки цих чиновників дозволяють оплатити апартаменти й за власний кошт.