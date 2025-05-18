Несмотря на прозрачность бюджета Киева в нем много непонятных статей расходов, отмечает депутат Витренко

Здание Киевсовета. Иллюстративное фото: УНИАН

Прозрачность киевского бюджета не означает его эффективности. Несмотря на то, что каждый киевлянин может посмотреть смету бюджета столицы онлайн, не делает бюджет действенным.

Об этом в эфире программы Вечір.LIVE заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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Почему прозрачность не равна эффективности

По словам депутата, эффективность - это комплексное понятие и не измеряется одной лишь прозрачностью.

"Каждый человек сейчас имеет возможность ознакомиться с бюджетом. Но даже не все экономисты смогут понять, что в какой статье спрятано", — заявил депутат.

Например, в бюджете прописаны проектные работы на 130 миллионов гривен, но депутаты Киевсовета определили, что средства выделяются только на те проекты, которые уже созданы и разработаны.

"Вот здесь, например, я нашел реконструкцию канализационного коллектора на улице Шевченко в Киеве-Святошинском районе, Петропавловская-Берщаховка на сумму 57 миллионов. Во-первых, в городе Киеве нет Киево-Сватошенского района, ведь это уже Киевская область. Во-вторых, бюджет Киева не может оплачивать расходы Киевской области. Для этого нужно специальное бюджетное решение", — отметил Витренко.

Ранее сообщалось, что несмотря на постоянные обстрелы, Николаев не может потратить остаток бюджетных средств прошлого года на восстановление города. Поэтому власти решили направить деньги на другие отрасли, в том числе и на обороноспособность.

Также стало известно, что Верховная Рада Украины за январь и февраль 2025 года выплатила 191,1 тыс. гривен на компенсацию стоимости аренды жилья депутатам из Одесской области. Хотя состояние этих чиновников позволяют оплатить апартаменты и за свой счет.