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"ПТН ПНХ": презентація нової марки Укрпошти 24 лютого в Києві

24 лютого 2023 16:21
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
24 лютого рік Незламності: спецпогашення нової маркі Укрпошти "ПТН ПНХ" (ФОТО)
За основу для марки взяли графіті Бенксі в Бородянці
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

У п'ятницю, 24 лютого, у день річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну в Укрпошті презентували нову марку "ПНТ ПНХ". Поштова марка "ПТН ПНХ!"  благодійний випуск Укрпошти. Частина коштів, зібраних від продажу марки, будуть спрямовані на відновлення навчальних закладів, які зазнали руйнувань внаслідок війни.

Новини.LIVE показує, як відбувалося спецпогашення нової марки.

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Марка ПТН-ПНХ

Марка ПТН-ПНХ

Марка ПТН-ПНХ

Марка ПТН-ПНХ

Марка ПТН-ПНХ

Марка ПТН-ПНХ

Марка ПТН-ПНХ

Марка ПТН-ПНХ

Марка ПТН-ПНХ

Марка ПТН-ПНХ

Марка ПТН-ПНХ

Марка ПТН-ПНХ

Фото: Новини.LIVE

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