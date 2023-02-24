24 лютого рік Незламності: спецпогашення нової маркі Укрпошти "ПТН ПНХ" (ФОТО)

За основу для марки взяли графіті Бенксі в Бородянці

У п'ятницю, 24 лютого, у день річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну в Укрпошті презентували нову марку "ПНТ ПНХ". Поштова марка "ПТН ПНХ!" — благодійний випуск Укрпошти. Частина коштів, зібраних від продажу марки, будуть спрямовані на відновлення навчальних закладів, які зазнали руйнувань внаслідок війни.

Новини.LIVE показує, як відбувалося спецпогашення нової марки.

Фото: Новини.LIVE