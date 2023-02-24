24 февраля год Несокрушимости: спецпогашение новой марки Укрпочты "ПТН ПНХ" (ФОТО)

"ПТН ПНХ": презентация новой марки Укрпочты 24 февраля в Киеве
В пятницу, 24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину в Укрпочте презентовали новую марку "ПНТ ПНХ". Почтовая марка "ПТН ПНХ!" — Благотворительный выпуск Укрпочты. Часть средств, собранных от продажи марки, будут направлены на восстановление учебных заведений, потерпевших разрушения в результате войны.
Новини.LIVE показывает, как происходило спецпогашение новой марки.
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Фото: Новини.LIVE