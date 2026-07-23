Путін бив дронами Ісуса Христа: Лора Лумер відвідала Києво-Печерську Лавру

Зліва направо: Максим Остапенко, Лора Лумер, Сергій Кислиця та Тетяна Бережна. Фото: Facebook/Сергій Кислиця

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Американська консервативна блогерка Лора Лумер після відвідин Києво-Печерської лаври різко засудила російські атаки на українські святині. Вона побувала в Успенському соборі, який був пошкоджений російським ударом в ніч проти 15 червня.

Вона опублікувала емоційне звернення до своїх підписників у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Лора Лумер відвідала Києво-Печерську лавру

У своєму дописі Лумер заявила:

"Путін бив дронами Ісуса Христа. Пробуджений Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео".

Putin droned Jesus Christ.



The Woke Reich and Russia don’t want you to see this video… pic.twitter.com/ehWxy0lRqe — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 22, 2026

Разом із заявою вона оприлюднила понад чотирихвилинний відеоролик, записаний у головному храмі Києво-Печерської лаври.

До святині блогерка приїхала разом із віцепрем'єр-міністеркою культури Тетяною Бережною та першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Кислицею.

Сергій Кислиця та Лора Лумер. Фото: Facebook/Сергій Кислиця

Кислиця зазначив, що поїздка до Лаври справила сильне враження.

"Було цікаво поговорити з Лорою Лумер, а потім поїхати до Києво-Печерської лаври. Бачити, як Путін завдав удару дроном по серцю християнства, — це дуже потужний і зворушливий досвід", — написав він.

Тетяна Бережна своєю чергою наголосила, що Росія цілеспрямовано знищує українську культурну спадщину, тоді як українці прагнуть жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. За її словами, світ має бачити наслідки російської агресії на власні очі.

Лору Лумер вважають наближеною до президента США Дональда Трампа. На початку свого візиту до України вона повідомила, що раніше перебувала під впливом російської пропаганди, тому вирішила особисто приїхати до Києва, аби побачити реальну ситуацію. Раніше блогерка критично висловлювалася щодо американської допомоги Україні та української влади, однак після поїздки її риторика суттєво змінилася.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 15 червня російські війська атакували територію Києво-Печерської лаври ударними дронами. Внаслідок обстрілу загорівся дах Успенського собору.

Як писали Новини.LIVE, в Офісі президента позитивно оцінили візит американської журналістки та політичної коментаторки Лори Лумер до України. Там наголосили, що особисте знайомство з наслідками російської агресії допомагає міжнародним партнерам і лідерам думок формувати об'єктивне уявлення про події в Україні.