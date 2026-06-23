Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Рятувальники завершили роботи в Києво-Печерській лаврі після атаки РФ

Рятувальники завершили роботи в Києво-Печерській лаврі після атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 19:55
Києво-Печерська лавра — рятувальники завершили роботи після обстрілів
Ремонтно-відновлювальні роботи в Києво-Печерській лаврі. Фото: ДСНС

Російський удар по Києво-Печерській лаврі у ніч проти 15 червня завдав значних пошкоджень Успенському собору. Сьогодні ремонтно-відновлювальні роботи завершили, фахівці ДСНС працювали на об'єкті понад тиждень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС. 

Ремонтно-відновлювальні роботи у Києво-Печерській лаврі

"У ніч на 15 червня росія вкотре продемонструвала свою справжню сутність — ударом по одній з головних святинь України, Києво-Печерській лаврі. Тоді внаслідок атаки був пошкоджений Успенський собор — місце, яке для мільйонів українців є символом віри, історії та духовної сили", — розповів голова ДСНС України Андрій Даник.

null
Ремонтні роботи у Києво-Печерській лаврі. Фото: ДСНС
null
Києво-Печерська лавра після обстрілів. Фото: ДСНС
null
Рятувальники ліквідують наслідки після обстрілів Лаври. Фото: ДСНС
null
Ремонтно-відновлювальні роботи в Києво-Печерській лаврі. Фото: ДСНС

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи проходили у надскладних умовах та під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів. Лише 23 червня роботи з консервації пошкодженого даху завершені. Для осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень на об’єкті продовжують працювати теплові гармати.

До ліквідації наслідків атаки та збереження культурної спадщини було залучено значні ресурси:

Читайте також:
  • понад 100 рятувальників із різних підрозділів ДСНС;
  • понад 25 одиниць спеціальної техніки.

"Це дні напруженої праці, відповідальності та боротьби за збереження безцінної культурної та духовної спадщини України. За сухими цифрами стоять люди. Ті, хто не шукає слави, але щодня захищає найдорожче — життя, культурну спадщину та майбутнє України", — підкреслив Даник. 

Як писали Новини.LIVE, внаслідок удару по Києво-Печерській лаврі була пошкоджена верхня частина будівлі. З собору одразу евакуювали релігійні реліквії та музейні експонати.

Коментуючи цей удар Кирило Буданов сказав, що це свідчення безпорадності й убогості. Також він закликав до посилення міжнародного тиску на Росію.

Водночас Митрополит Епіфаній назвав регулярні обстріли столиці помстою Росії за неможливість завоювати державу. Він висловив упевненість у незламності народу та неминучому відновленні зруйнованого.

Київ ДСНС обстріли Києво-Печерська лавра
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації