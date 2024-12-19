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Путін пропонує "експериментальний" удар по Києву Орєшніком

19 грудня 2024 14:11
Карина Приходько - Редактор
Ракета Орєшнік — Путін пропонує експериментальний удар по Києву
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Карина Приходько - Редактор

Російський диктатор Володимир Путін запропонував завдати по Києву удар ракетною "Орєшнік", щоб "перевірити", чи можуть західні системи протиповітряної оборони її перехопити. Також він заявив, "що зацікавлений у проведенні технологічної дуелі XXI століття. 

Про це правитель РФ заявив під час промови на прямій лінії, поєднаній із "великою" щорічною пресконференцією в четвер, 19 грудня. 

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Під час своєї чергової промови Путін почав погрожувати ракетними ударами по Україні. Зокрема, він "запропонував" західним експертам, які критикують "Орєшінк", назвати будь-який об'єкт у Києві і зосередити там усі сили ППО. Тоді Росія завдасть удар, щоб перевірити, чи зможе протиповітряна оборона перехопити цю ракету. 

"Нехай визначать у Києві об'єкт для ураження. Зосередять там все ППО та ПРО. А ми завдамо туди удару "Орєшніком". І подивимося, що буде. Ми до цього готові. Чи готова інша сторона?" — заявив диктатор. 

Крім того, він заявив, що "зацікавлений у проведені технологічної дуелі XXI століття". А полігоном він запропонував зробити столицю України.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що "Орєшнік" буде альтернативою ядерній зброї. Він також зазначив, що Росія "ядерну доктрину не посилює, а вдосконалює".

Водночас в ISW поставили під сумнів заяви РФ про інноваційність "Орєшніка"

Додамо, російські окупанти 21 листопада вперше використали проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Новою зброєю вони вдарили по Дніпру, внаслідок чого зафіксовані руйнування в місті. Новини.LIVE розповідали, що відомо про цю ракету.

Київ володимир путін обстріли війна в Україні ракетний удар Орєшнік

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