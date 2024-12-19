Ракета Орешник — Путин предлагает экспериментальный удар по Киеву

Путин предлагает "экспериментальный" удар по Киеву Орешником
Российский диктатор Владимир Путин предложил нанести по Киеву удар ракетной "Орешник", чтобы "проверить", могут ли западные системы противовоздушной обороны ее перехватить. Также он заявил, что заинтересован в проведении технологической дуэли XXI века.
Об этом правитель РФ заявил во время речи на прямой линии, соединенной с "большой" ежегодной пресс-конференцией в четверг, 19 декабря.
Путин грозится ударить по Киеву "Орешником"
Во время своей очередной речи Путин начал угрожать ракетными ударами по Украине. В частности, он "предложил" западным экспертам, критикующим "Орешинк", назвать любой объект в Киеве и сосредоточить там все силы ПВО. Тогда Россия нанесет удар, чтобы проверить, сможет ли противовоздушная оборона перехватить эту ракету.
"Пусть определят в Киеве объект для поражения. Сосредоточят там все ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к этому готовы. Готова ли другая сторона?" — заявил диктатор.
Кроме того, он заявил, что "заинтересован в проведении технологической дуэли XXI века". А полигоном он предложил сделать столицу Украины.
Напомним, недавно Путин заявил, что "Орешник" будет альтернативой ядерному оружию. Он также отметил, что Россия "ядерную доктрину не усиливает, а усовершенствует".
В то же время в ISW поставили под сомнение заявления РФ об инновационности "Орешника".
Добавим, российские оккупанты 21 ноября впервые использовали против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Новым оружием они ударили по Днепру, в результате чего зафиксированы разрушения в городе. Новини.LIVE рассказывали, что известно об этой ракете.
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