Ракета Орешник — Путин предлагает экспериментальный удар по Киеву

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Российский диктатор Владимир Путин предложил нанести по Киеву удар ракетной "Орешник", чтобы "проверить", могут ли западные системы противовоздушной обороны ее перехватить. Также он заявил, что заинтересован в проведении технологической дуэли XXI века.

Об этом правитель РФ заявил во время речи на прямой линии, соединенной с "большой" ежегодной пресс-конференцией в четверг, 19 декабря.

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Во время своей очередной речи Путин начал угрожать ракетными ударами по Украине. В частности, он "предложил" западным экспертам, критикующим "Орешинк", назвать любой объект в Киеве и сосредоточить там все силы ПВО. Тогда Россия нанесет удар, чтобы проверить, сможет ли противовоздушная оборона перехватить эту ракету.

"Пусть определят в Киеве объект для поражения. Сосредоточят там все ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к этому готовы. Готова ли другая сторона?" — заявил диктатор.

Кроме того, он заявил, что "заинтересован в проведении технологической дуэли XXI века". А полигоном он предложил сделать столицу Украины.

Напомним, недавно Путин заявил, что "Орешник" будет альтернативой ядерному оружию. Он также отметил, что Россия "ядерную доктрину не усиливает, а усовершенствует".

В то же время в ISW поставили под сомнение заявления РФ об инновационности "Орешника".

Добавим, российские оккупанты 21 ноября впервые использовали против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Новым оружием они ударили по Днепру, в результате чего зафиксированы разрушения в городе. Новини.LIVE рассказывали, что известно об этой ракете.