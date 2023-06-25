ПВК "Вагнер" може піти на Київ із Білорусі, — ексголова Генштабу Британії

Загородження у центрі Києва. Фото: google

ПВК "Вагнер" може піти у наступ на Київ із Білорусі . А наслідки вчорашніх подій у РФ ще відчуватимуться тривалий час.

Про це пише Sky News із посиланням на екс-главу Генштабу Британії генерала лорда Річарда Даннатта.

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Наступ на Київ

За словами Даннатта, той факт, що Євген Пригожин поїхав до Білорусі, викликає стривоженість. При цьому він підкреслив, що якщо Пригожин зумів зберегти бойову готовність навколо себе, він знову стає загрозою для тієї ділянки українського кордону, яка найближча до Києва.

Лорд Даннатт припустив, що "ймовірно", що Росія може залучити групу Вагнера для нової спроби захоплення Києва.

Щодо вчорашніх подій, то генерал сказав, що наслідки будуть відчуватися ще довго.

"Путін напевно сильно послабшав. Російські військові... явно в деякому безладді", — сказав лорд Даннатт.

Нагадаємо, що на аеродром "Мачулищі" під Мінськом прилетіли п'ять військово-транспортних літаків російських збройних сил. За наявними даними, літаки прибули з Росії порожніми.

Також повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що до бунту ПВК "Вагнер" причетний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. При цьому Данілов стверджує, що білоруський диктатор "хитрий та безпринципний".