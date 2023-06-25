ЧВК "Вагнер" может пойти на Киев из Беларуси, — экс-глава Генштаба Британии

Заграждения в центре Киева. Фото: google

ЧВК "Вагнер" может пойти в наступление на Киев з Беларуси. А последствия вчерашних событий в РФ будут еще ощущаться длительное время.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на экс-главу Генштаба Британии генерала лорда Ричарда Даннатта.

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Наступление на Киев

По словам Даннатта, то факт, что Евгений Пригожин уехал в Беларусь, вызывает встревоженность. При этом он подчеркнул, что, если Пригожин сумел сохранить боевую готовность вокруг себя, он вновь становится угрозой для того участка украинской границы, который ближе всего к Киеву.

Лорд Даннатт предположил, что "весьма вероятно", что Россия может привлечь группу Вагнера для новой попытки захвата Киева.

Что касается вчерашних событий, то генерал сказал, что последствия будут ощущаться еще долго.

"Путин определенно сильно ослабел. Российские военные… явно в некотором беспорядке", — сказал лорд Даннатт.

Напомним, что на аэродром "Мачулищи" под Минском прилетели пять военно-транспортных самолетов российских вооруженных сил. По имеющимся данным, самолеты прибыли из России пустыми.

Также сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что к бунту ЧВК "Вагнер" причастен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом Данилов утверждает, что белорусский диктатор "хитрый и беспринципный".