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Радіодиктант національної єдності — локації, де кияни можуть долучитися

24 жовтня 2024 17:20
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Радіодиктант 2024 — де у Києві долучитися до написання
Дівчата у книгарні. Ілюстративне фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п'ятницю, 25 жовтня, об 11:00. У Києві працюватиме чимало локацій, де усі охочі зможуть долучитися до написання, заздалегідь зареєструвавшись.

Про це повідомляє Суспільне Культура.

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Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2024 року

У п’ятницю, 25 жовтня, об 11:00 українці з кожного куточку світу матимуть змогу долучитися до традиційного написання радіодиктанту національної єдності. 

Робити це можна будь-де, як вдома, так і в якомусь закладі чи бібліотеці разом з однодумцями.

Бар Squat17b, Київ

Другий рік поспіль бар Squat17b спільно з благодійним фондом "Доступ" і виданням "Лірум" запрошує доєднатися усіх охочих до написання радіодиктанту. 

"Здається, це стає нашою маленькою традицією, тож плекаймо її.  Минулорічний досвід залишив в учасників безліч яскравих емоцій, тому запрошуємо їх оновити і здобути нові", — йдеться у дописі закладу.

Повідомляється, що окрім написання диктанту заклад готує  декілька сюрпризів та цікавих активностей для усіх відвідувачів. Для того, аби взяти участь на території закладу необхідно заздалегідь зареєструватися.

де писати радіодиктант
Радіодиктант на території Squat17b. Фото: скриншот

Книгарня Book.ua, Київ

Книгарня також запрошує охочих доєднатися до написання цьогорічного диктанту. Повідомляється, що для того, аби усі могли взяти участь, буде організовано місця у двох книгарнях за адресами:

  • вул. Лисенка, 2/1 (Золоті ворота);
  • вул. Салютна, 2 (Файна таун).

Для того, щоби розуміти кількість охочих, у книгарні також просять зареєструватися.

Радіодиктант національної єдності
 Book.ua запрошує писати радіодиктант разом. Фото: скриншот

Києво-Могилянська академія

Києво-Могилянська академія пропонує долучитися до радіодиктанту на території бібліотеки Антоновичів, 25-та читацька зала.

"Учасниками події також стануть відомі могилянкині й могилянці, які напишуть диктант у стінах рідної alma mater", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реєстрація обов'язкова, адже кількість місць обмежена, збиратися рекомендують о 10:30.

радіодиктант 2024
Радіодиктант національної єдності 2024 року. Фото: Києво-Могилянська академія

Книгарня "Сенс", Київ

Обидві книгарні "Сенс" запрошують охочих разом писати радіодиктант. Приходити на захід рекомендують за 10-15 хвилин, щоб зайняти місця.

Для участі необхідно зареєструватися, щоб у книгарнях підготували достатньо матеріалів та місць:

радіодиктант у книгарні
Книгарня запрошує приєднатися до написання радіодиктанту. Фото: скриншот

Книгарня "Плекай", Київ та Львів

Книгарня "Плекай" — це проєкт від команди "Книжкового Лева". До написання радіодиктанту запрошують приєднатися у Києві (вул.Спаська, 22) та Львові (вул. Грушевського, 23)

У книгарні просять охочих повідомити у коментарях до допису, у якому місті ті збираються доєднатися.

Радіодиктант національної єдності: куди можна прийти, щоб не писати його на самоті

Нагадаємо, авторкою тексту цьогорічного диктанту стала письменниця Оксана Забужко, а читатиме диктант військовий, музикант і поет Павло Вишебаба. 

Раніше ми писали про те, що минулого року найкраще написав радіодиктант викладач Донецького університету імені Стуса та студент факультету інформаційних і прикладних технологій цього вишу. 

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