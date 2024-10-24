Радиодиктант 2024 – где в Киеве приобщиться к написанию

Радиодиктант национального единства — локации, где киевляне могут присоединиться
Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в пятницу, 25 октября, в 11:00. В Киеве будет работать немало локаций, где все желающие смогут приобщиться к написанию, заранее зарегистрировавшись.
Об этом сообщает Общественное Культура.
Всеукраинский радиодиктант национального единства 2024 года
В пятницу, 25 октября, в 11:00 украинцы с каждого уголка мира смогут приобщиться к традиционному написанию радиодиктанта национального единства.
Делать это можно где угодно, как дома, так и в каком-нибудь заведении или библиотеке вместе с единомышленниками.
Бар Squat17b, Киев
Второй год бар Squat17b совместно с благотворительным фондом "Доступ" и изданием "Лирум" приглашает присоединиться всех желающих к написанию радиодиктанта.
"Кажется, это становится нашей маленькой традицией, поэтому лелеем ее. Прошлогодний опыт оставил у участников множество ярких эмоций, поэтому приглашаем их обновить и обрести новые", — говорится в сообщении заведения.
Сообщается, что, кроме написания диктанта, заведение готовит несколько сюрпризов и интересных активностей для всех посетителей. Для того чтобы принять участие на территории заведения, необходимо заранее зарегистрироваться.
Книжный магазин Book.ua, Киев
Книжный магазин также приглашает желающих присоединиться к написанию диктанта этого года. Сообщается, что для того, чтобы все могли принять участие, будут организованы места в двух книжных магазинах по адресам:
- ул. Лысенко, 2/1 (Золотые ворота);
- ул. Салютная, 2 (Файна таун).
Для того чтобы понимать количество желающих, в магазине также просят зарегистрироваться.
Киево-Могилянская академия
Киево-Могилянская академия предлагает присоединиться к радиодиктанту на территории библиотеки Антоновичей, 25-й читательский зал.
"Участниками происшествия также станут известные могилянкини и могилянцы, которые напишут диктант в стенах родной alma mater", — говорится в сообщении.
Отмечается, что регистрация обязательна, ведь количество мест ограничено, собираться рекомендуют в 10:30.
Книжный магазин "Сенс", Киев
Оба магазина "Сенс" приглашают желающих вместе писать радиодиктант. Приходить на мероприятие рекомендуют за 10-15 минут, чтобы занять места.
Для участия необходимо зарегистрироваться, чтобы в книжных магазинах подготовили достаточное количество материала и мест:
- пров. Никольский, 1/25 — регистрация;
- ул. Крещатик, 34 — регистрация.
Книжный магазин "Плекай", Киев и Львов
Книжный магазин "Плекай" — это проект от команды "Книжного Льва". К написанию радиодиктанта приглашают присоединиться в Киеве (ул. Спасская, 22) и Львове (ул. Грушевского, 23)
В книжном магазине просят желающих сообщить в комментариях к сообщению, в каком городе собираются присоединиться.
Напомним, автором текста диктанта стала писательница Оксана Забужко, а будет читать диктант военный, музыкант и поэт Павел Вышебаба.
Ранее мы писали о том, что в прошлом году лучше всего написали радиодиктант преподаватель Донецкого университета имени Стуса и студент факультета информационных и прикладных технологий этого вуза.
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