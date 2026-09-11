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Радослав Сікорський прибув до Києва

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11 вересня 2026 10:51
Сікорський у Києві: польський дипломат опублікував фото з вокзалу
Радослав Сікорський в Києві 11 вересня. Фото: @sikorskiradek/X

Очільник польського Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський приїхав із візитом до Києва у п'ятницю, 11 вересня. Порядку денного переговорів поки не розголошують, однак раніше з'явилася інформація про підготовку Варшавою пакета військової допомоги з ППО. Поїздку дипломат здійснив залізницею.

Про свій приїзд дипломат повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Радослав Сікорський в Києві 11 вересня

Офіційні дипломатичні канали наразі не розкривають точну мету приїзду глави польського зовнішньополітичного відомства. Так само втаємниченими залишаються деталі його візиту та безпосередній розклад запланованих двосторонніх зустрічей з українськими посадовцями.

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Радослав Сікорський повідомив про свій візит в соцмережі. Фото: скриншот

Поїздка високопосадовця, ймовірно, відбувається на тлі попередніх повідомлень про роботу польської сторони над черговим пакетом військової допомоги для України. Зокрема, очікується, що до складу майбутніх поставок від Варшави мають увійти засоби протиповітряної оборони.

Раніше, як повідомляли Новини.LIVE, Польща націлена на міцний союз з Україною та підтримуватиме Київ до повної перемоги. Тимчасовий повірений Польщі Пйотр Лукасевич заявив, що обом народам зараз важливіше будувати спільне майбутнє, ніж сперечатися про минуле.

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Водночас Варшава вимагає від ЄС значно посилити візові правила для росіян. Очільник польського МЗС Радослав Сікорський після останніх диверсій і польотів дронів у Німеччині зазначив, що майже половина російських дипломатів у Європі насправді працює на спецслужби РФ. Через це Польща пропонує жорстко обмежити пересування дипломатів і скоротити видачу віз звичайним громадянам Росії.

Польща Київ Україна Радослав Сікорський візит
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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