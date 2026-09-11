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Главная Киев Радослав Сикорский прибыл в Киев

Радослав Сикорский прибыл в Киев

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11 сентября 2026 10:51
Сикорский в Киеве: польский дипломат опубликовал фото с вокзала
Радослав Сикорский в Киеве 11 сентября. Фото: @sikorskiradek/X

Глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский прибыл с визитом в Киев в пятницу, 11 сентября. Повестка дня переговоров пока не разглашается, однако ранее появилась информация о подготовке Варшавой пакета военной помощи в сфере ПВО. Поездку дипломат совершил по железной дороге.

О своём приезде дипломат сообщил в социальной сети X, передаёт Новини.LIVE.

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Радослав Сикорский в Киеве 11 сентября

Официальные дипломатические каналы пока не раскрывают точную цель визита главы польского внешнеполитического ведомства. Так же неизвестны детали его визита и непосредственное расписание запланированных двусторонних встреч с украинскими чиновниками.

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Радослав Сикорский сообщил о своём визите в соцсети. Фото: скриншот

Поездка высокопоставленного чиновника, вероятно, происходит на фоне предыдущих сообщений о работе польской стороны над очередным пакетом военной помощи для Украины. В частности, ожидается, что в состав будущих поставок из Варшавы должны войти средства противовоздушной обороны.

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, Польша нацелена на прочный союз с Украиной и будет поддерживать Киев до полной победы. Временный поверенный Польши Пётр Лукасевич заявил, что для обоих народов сейчас важнее строить общее будущее, чем спорить о прошлом.

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В то же время Варшава требует от ЕС значительно ужесточить визовые правила для россиян. Глава польского МИД Радослав Сикорский после последних диверсий и полетов дронов в Германии отметил, что почти половина российских дипломатов в Европе на самом деле работает на спецслужбы РФ. В связи с этим Польша предлагает жестко ограничить передвижения дипломатов и сократить выдачу виз обычным гражданам России.

Польша Киев Украина Радослав Сикорский визит
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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