Головна Київ Ракета зруйнувала під’їзд — як живуть кияни після обстрілу РФ

Ракета зруйнувала під’їзд — як живуть кияни після обстрілу РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 23:50
Обстріл Святошинського району 31 липня - що відомо про наслідки
Наслідки обстріл Києва 31 липня. Фото: Новини.LIVE

У Святошинському районі Києва три тижні після руйнівної атаки російської ракети мешканці продовжують жити в умовах, близьких до катастрофічних. У липні під час обстрілу був зруйнований під’їзд цілого багатоквартирного будинку — загинули 32 людини, і найбільше постраждав саме Святошинський район.

Про це кияни розповіли в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Як кияни продовжують жити після обстрілів

Попри трагедію, люди досі залишаються без гарячої води, газу та будь-якої допомоги від міської влади. Мешканка будинку Наталія розповідає, що жодних компенсацій вони не отримали:

"То ж вікна вибиті на балконі, так не входить в їх компетенцію. Ніхто нічого нам не виплачує. Своїм коштом, сьогодні прийде майстер — буде вікна реставрувати", — говорить вона.

Жителі району змушені самотужки відновлювати свої домівки, поки влада не надає жодної допомоги. Люди сподіваються на швидке реагування мерії, адже три тижні без базових умов життя — занадто довгий термін для очікування на підтримку.

"Оце чоловік щось стукне на кухні — я вже вся здригаюся. Налякалася сильно. Важко дуже, звичайно… але що зробиш", — ділиться одна з жінок.

Інша додає: "Таке горе, багато людей загинуло. У мене татові 90 років — вже Другу війну переживає. Але ми не падаємо духом. Надіємось на краще, віримо, що цей жах закінчиться. Стараємося справлятися".

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня росіяни вдарили по Україні ракетами та БпЛА. Попри успішні дії українських захисників, зафіксовано влучання у 20 різних локаціях.

Так, сьогодні вночі під ударом була Охтирка. Внаслідок цього поранено 14 людей, серед яких є діти.

Київ вибух обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
