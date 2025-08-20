Видео
Главная Киев Ракета разрушила подъезд — как живут киевляне после обстрела РФ

Ракета разрушила подъезд — как живут киевляне после обстрела РФ

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 23:50
Обстрел Святошинского района 31 июля - что известно о последствиях
Последствия обстрелов Киева 31 июля. Фото: Новини.LIVE

В Святошинском районе Киева три недели после разрушительной атаки российской ракеты жители продолжают жить в условиях, близких к катастрофическим. В июле во время обстрела был разрушен подъезд целого многоквартирного дома — погибли 32 человека, и больше всего пострадал именно Святошинский район.

Об этом киевляне рассказали в эфире "Київського часу".

Как киевляне продолжают жить после обстрелов

Несмотря на трагедию, люди до сих пор остаются без горячей воды, газа и какой-либо помощи от городских властей. Жительница дома Наталья рассказывает, что никаких компенсаций они не получили:

"То же окна выбиты на балконе, так не входит в их компетенцию. Никто ничего нам не выплачивает. За свой счет, сегодня придет мастер — будет окна реставрировать", — говорит она.

Жители района вынуждены самостоятельно восстанавливать свои дома, пока власть не оказывает никакой помощи. Люди надеются на быстрое реагирование мэрии, ведь три недели без базовых условий жизни — слишком долгий срок для ожидания поддержки.

"Вот муж что-то стукнет на кухне — я уже вся вздрагиваю. Напугалась сильно. Тяжело очень, конечно... но что поделаешь",- делится одна из женщин.

Другая добавляет: "Такое горе, много людей погибло. У меня папе 90 лет — уже Вторую войну переживает. Но мы не падаем духом. Надеемся на лучшее, верим, что этот ужас закончится. Стараемся справляться".

Напомним, в ночь на 20 августа россияне ударили по Украине ракетами и БпЛА. Несмотря на успешные действия украинских защитников, зафиксировано попадание в 20 различных локациях.

Так, сегодня ночью под ударом была Ахтырка. В результате этого ранены 14 человек, среди которых есть дети.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
