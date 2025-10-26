Обстріл столиці — вибиті вікна, пожежі та десятки поранених

Ракетна атака на Київ — є загиблі, поранені діти
У Києві після чергової атаки зафіксовано численні руйнування житлових будинків і щонайменше 29 постраждалих, серед яких семеро дітей. Рятувальники та медики працюють на місцях обстрілів, ліквідовуючи пожежі й надаючи допомогу постраждалим.
Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДСНС України у неділю, 26 жовтня.
Повторна атака на Київ: троє загиблих і десятки постраждалих
У Деснянському районі столиці внаслідок влучання дрона сталося загоряння в дев’ятиповерховому житловому будинку. Рятувальникам вдалося врятувати 13 осіб, яких евакуювали з верхніх поверхів, охоплених полум’ям. Ще одне влучання зафіксовано у шістнадцятиповерхівку, де ударною хвилею вибило вікна з першого по дев’ятий поверх.
"Внаслідок атаки постраждали 29 людей, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається допомога", — повідомили в ДСНС
ДСНС повідомляє, що до ліквідації наслідків атаки залучено понад 100 рятувальників і більше 20 одиниць спеціальної техніки. Пожежі у Деснянському районі вже локалізовано, рятувальники проводять розбір завалів і пошук людей, які могли залишитися в приміщеннях. В Оболонському районі уламки дронів пошкодили дах багатоповерхівки, однак займання вдалося уникнути.
