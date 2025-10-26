Обстріл столиці — вибиті вікна, пожежі та десятки поранених

Ліквідація наслідків обстрілів. Фото: Новини.LIVE

У Києві після чергової атаки зафіксовано численні руйнування житлових будинків і щонайменше 29 постраждалих, серед яких семеро дітей. Рятувальники та медики працюють на місцях обстрілів, ліквідовуючи пожежі й надаючи допомогу постраждалим.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДСНС України у неділю, 26 жовтня.

Праця рятівників. Фото: ДСНС України

Повторна атака на Київ: троє загиблих і десятки постраждалих

У Деснянському районі столиці внаслідок влучання дрона сталося загоряння в дев’ятиповерховому житловому будинку. Рятувальникам вдалося врятувати 13 осіб, яких евакуювали з верхніх поверхів, охоплених полум’ям. Ще одне влучання зафіксовано у шістнадцятиповерхівку, де ударною хвилею вибило вікна з першого по дев’ятий поверх.

"Внаслідок атаки постраждали 29 людей, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається допомога", — повідомили в ДСНС

Праця рятівників. Фото: ДСНС України

ДСНС повідомляє, що до ліквідації наслідків атаки залучено понад 100 рятувальників і більше 20 одиниць спеціальної техніки. Пожежі у Деснянському районі вже локалізовано, рятувальники проводять розбір завалів і пошук людей, які могли залишитися в приміщеннях. В Оболонському районі уламки дронів пошкодили дах багатоповерхівки, однак займання вдалося уникнути.

Праця рятівників. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що пізно ввечері 25 жовтня російські окупанти атакували Чернігівщину дронами-камікадзе.

Раніше ми також інформували, що російські війська застосовують керовані авіабомби з реактивним прискорювачем для ударів по Україні, однак українська ППО може успішно їх перехоплювати.