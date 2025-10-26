Обстрел столицы - выбитые окна, пожары и десятки раненых

Ликвидация последствий обстрелов. Фото: Новини.LIVE

В Киеве после очередной атаки зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и по меньшей мере 29 пострадавших, среди которых семеро детей. Спасатели и медики работают на местах обстрелов, ликвидируя пожары и оказывая помощь пострадавшим.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСЧС Украины в воскресенье, 26 октября.

В Деснянском районе столицы в результате попадания дрона произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме. Спасателям удалось спасти 13 человек, которых эвакуировали с верхних этажей, охваченных пламенем. Еще одно попадание зафиксировано в шестнадцатиэтажку, где ударной волной выбило окна с первого по девятый этаж.

"В результате атаки пострадали 29 человек, из них 7 детей. Всем пострадавшим оказывается помощь", — сообщили в ГСЧС.

ГСЧС сообщает, что к ликвидации последствий атаки привлечено более 100 спасателей и более 20 единиц специальной техники. Пожары в Деснянском районе уже локализованы, спасатели проводят разбор завалов и поиск людей, которые могли остаться в помещениях. В Оболонском районе обломки дронов повредили крышу многоэтажки, однако возгорания удалось избежать.

Напомним, что поздно вечером 25 октября российские оккупанты атаковали Черниговщину дронами-камикадзе.

Ранее мы также информировали, что российские войска применяют управляемые авиабомбы с реактивным ускорителем для ударов по Украине, однако украинская ПВО может успешно их перехватывать.