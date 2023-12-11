Ракетна атака на Київ — у МВС розповіли про руйнування

Наслідки ракетної атаки на Київ. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Українська ППО знищила усі ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків у місті є певні руйнування, постраждали четверо людей.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Читайте також:

Наслідки ракетної атаки на Київ

Клименко розповів, що внаслідок ворожої атаки цієї ночі, уламки збитих ворожих ракет впали в Дарницькому районі міста.

"За однією адресою уламки ракети впали на відкриту територію. Без подальшого загорання. За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено вікна приватного будинку. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виявлено", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, ще в одному місці пошкоджений паркан та вибиті шибки. Там постраждали четверо людей.

За словами очільника МВС, загалом на місці подій працювали десять рятувальників та дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки. Поліція задокументувала наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, вранці 11 грудня РФ атакувала столицю балістичними ракетами. Внаслідок роботи ППО падіння уламків зафіксували в Дарницькому та Голосіївському районах. Також відомо, що внаслідок обстрілу у Києві є постраждалі.

Згодом керівник Дарницької районної міської адміністрації Києва Микола Калашник оприлюднив фото наслідків падіння уламків збитих ракет у столиці.