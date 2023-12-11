Ракетная атака на Киев — в МВД рассказали о разрушениях

Последствия ракетной атаки в Киев. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Украинская ПВО уничтожила все вражеские цели, однако в результате падения обломков в городе есть определенные разрушения, пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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Клименко рассказал, что в результате вражеской атаки этой ночью, обломки сбитых вражеских ракет упали в Дарницком районе города.

"По одному адресу обломки ракеты упали на открытую территорию. Без дальнейшего возгорания. По другому адресу взрывной волной повреждены окна частного дома. Спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не обнаружен", — говорится в сообщении.

Кроме того, еще в одном месте поврежден забор и выбиты стекла. Там пострадали четыре человека.

По словам главы МВД, всего на месте событий работали десять спасателей и две единицы основной пожарно-спасательной техники. Полиция задокументировала последствия очередного военного преступления РФ.

Напомним, утром 11 декабря РФ атаковала столицу баллистическими ракетами. В результате работы ПВО падение обломков зафиксировали в Дарницком и Голосеевском районах. Также известно, что в результате обстрела в Киеве пострадали.

Впоследствии руководитель Дарницкой районной городской администрации Киева Николай Калашник обнародовал фото последствий падения обломков сбитых ракет в столице.