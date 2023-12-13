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Ракетна атака на Київ — вже 45 постраждалих, серед яких є діти

13 грудня 2023 06:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракетна атака на Київ — вже 45 постраждалих, серед яких є діти
Ліквідація наслідків обстрілу в Києві. Фото: т.в.о. голови Дарницької районної адміністрації в Києві Микола Калашник
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що внаслідок ракетної атаки на Київ, що відбулась вночі, 13 грудня, постраждало 45 людей. Також є влучання на території однієї зі столичних лікарень.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.

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"Під час нічної атаки на столицю відбулося, за попередньою інформацією, падіння ракети на територію однієї з лікарень столиці. В кількох корпусах закладу повилітали вікна. Одна людина постраждала", — повідомив Кличко.

За його словами, наразі поліція, що прибула на місце, оглядає вирву на території медзакладу. 

Також Кличко уточнив, що вже зафіксували 45 випадків людей, що постраждали в результаті обстрілу.

"Загалом в Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки постраждали 45 людей. 18 із них госпіталізували, в тому числі 2 дітей. 27 отримали допомогу медиків на місці, зокрема і троє дітей", — додав мер Києва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

Нагадаємо, що за словами Кличка, найбільше постраждалих у Дніпровському районі Києва. Там також було загоряння в житловому будинку, з якого проводилась евакуація людей.

Також ми писали, що внаслідок ракетної атаки на Київ вночі, 13 грудня, є загоряння та пошкодження житлових будинків у Дніпровському районі. Через падіння уламків ракет загорілися авто та пошкоджено фасад одного з будинків.

Додамо, що в Києві близько 03:00 гриміли гучні вибухи. Звуки пролунали до оголошення повітряної тривоги.

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