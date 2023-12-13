Ракетная атака на Киев — уже 45 пострадавших, среди которых есть дети

Ликвидация последствий обстрелов в Киеве. Фото: в. и.о. главы Дарницкой районной администрации в Киеве Николай Калашник

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате состоявшейся ночью ракетной атаки на Киев ночью, 13 декабря, пострадали 45 человек. Также есть попадание на территории одной из столичных больниц.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

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Результат ракетной атаки на Киев

"Во время ночной атаки на столицу произошло, по предварительной информации, падение ракеты на территорию одной из больниц столицы. В нескольких корпусах заведения вылетели окна. Один человек пострадал", — сообщил Кличко.

По его словам, прибывшая на место полиция осматривает воронку на территории медучреждения.

Также Кличко уточнил, что уже зафиксировали 45 случаев пострадавших в результате обстрела людей.

"В общей сложности в Днепровском районе в результате вражеской атаки пострадали 45 человек. 18 из них госпитализировали, в том числе 2 детей. 27 получили помощь медиков на месте. В частности, и трое детей", — добавил мэр Киева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Напомним, что по словам Кличко, больше всего пострадавших в Днепровском районе Киева. Там также было возгорание в жилом доме, из которого производилась эвакуация людей.

Также мы писали, что в результате ракетной атаки на Киев ночью, 13 декабря, есть возгорание и повреждение жилых домов в Днепровском районе. Из-за падения обломков ракет загорелись авто и поврежден фасад одного из домов.

Добавим, что в Киеве около 03:00 гремели громкие взрывы. Звуки раздались до объявления воздушной тревоги.