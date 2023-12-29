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Ракетна атака на Україну — у Києві зафіксували падіння уламків

29 грудня 2023 08:12
оновлено: 09:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетна атака на Київ 29 грудня — у місті впали ворожі уламки
Падіння уламка у Києві. Фото (архівне): Віталій Кличко/Telegram
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Сьогодні зранку Росія вкотре атакувала низку українських міст, зокрема і Київ. Силам ППО вдалося знищувати ворожі цілі над столицею, проте в одному із районів зафіксували падіння уламків.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та мер міста Віталій Кличко.

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Оновлено 08:24. Попередньо, в Подільському районі столиці є поранені. На місце вже слідують усі відповідні служби. Наразі інформація уточнюється, кажуть в КМВА.

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У КМВА розповіли, що у Святошинському районі столиці попередньо виявили падіння уламків. Наразі з'ясовується інформація щодо можливих руйнувань. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

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Допис КМВА у Telegram. Фото: скриншот

Крім того, падіння уламків зафіксували також і в Подільському районі. Там, попередньо є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється.

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Допис КМВА у Telegram. Фото: скриншот

Про пожежу в Подільському районі Києва також повідомляв мер міста Віталій Кличко.

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Допис Віталія Кличка у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, прямо зараз у всіх регіонах України триває повітряна тривога. Росіяни атакують міста крилатими ракетами. 

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