Ракетна атака на Київ 29 грудня — у місті впали ворожі уламки

Падіння уламка у Києві. Фото (архівне): Віталій Кличко/Telegram

Сьогодні зранку Росія вкотре атакувала низку українських міст, зокрема і Київ. Силам ППО вдалося знищувати ворожі цілі над столицею, проте в одному із районів зафіксували падіння уламків.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та мер міста Віталій Кличко.

Читайте також:

Наслідки ракетної атаки у Києві 29 грудня

Оновлено 08:24. Попередньо, в Подільському районі столиці є поранені. На місце вже слідують усі відповідні служби. Наразі інформація уточнюється, кажуть в КМВА.

У КМВА розповіли, що у Святошинському районі столиці попередньо виявили падіння уламків. Наразі з'ясовується інформація щодо можливих руйнувань. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Допис КМВА у Telegram. Фото: скриншот

Крім того, падіння уламків зафіксували також і в Подільському районі. Там, попередньо є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється.

Допис КМВА у Telegram. Фото: скриншот

Про пожежу в Подільському районі Києва також повідомляв мер міста Віталій Кличко.

Допис Віталія Кличка у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, прямо зараз у всіх регіонах України триває повітряна тривога. Росіяни атакують міста крилатими ракетами.