Ракетная атака на Киев 29 декабря — в городе упали вражеские обломки

Падение обломка в Киеве. Фото (архивное): Виталий Кличко/Telegram

Сегодня утром Россия в очередной раз атаковала ряд украинских городов, в том числе и Киев. Силам ПВО удалось уничтожать неприятельские цели над столицей, однако в одном из районов зафиксировали падение обломков.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и мэр города Виталий Кличко.

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Обновлено 08:24. Предварительно в Подольском районе столицы есть раненые. На место уже идут все соответствующие службы. Пока информация уточняется, говорят в КМВА.

В КМВА рассказали, что в Святошинском районе столицы предварительно обнаружено падение обломков. Сейчас выясняется информация о возможных разрушениях. Местные жители призывают находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Сообщение КМВА в Telegram. Фото: скриншот

Кроме того, падение обломков было зафиксировано также и в Подольском районе. Там, предварительно, есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется.

Сообщение КМВА в Telegram. Фото: скриншот

О пожаре в Подольском районе Киева также сообщал мэр города Виталий Кличко.

Сообщение Виталия Кличко в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, прямо сейчас во всех регионах Украины продолжается воздушная тревога. Россияне атакуют города крылатыми ракетами.