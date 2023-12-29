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Ракетная атака на Украину — в Киеве зафиксировали падение обломков

29 декабря 2023 08:12
обновлено: 09:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ракетная атака на Киев 29 декабря — в городе упали вражеские обломки
Падение обломка в Киеве. Фото (архивное): Виталий Кличко/Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром Россия в очередной раз атаковала ряд украинских городов, в том числе и Киев. Силам ПВО удалось уничтожать неприятельские цели над столицей, однако в одном из районов зафиксировали падение обломков. 

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и мэр города Виталий Кличко.

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Обновлено 08:24. Предварительно в Подольском районе столицы есть раненые. На место уже идут все соответствующие службы. Пока информация уточняется, говорят в КМВА.

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В КМВА рассказали, что в Святошинском районе столицы предварительно обнаружено падение обломков. Сейчас выясняется информация о возможных разрушениях. Местные жители призывают находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

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Сообщение КМВА в Telegram. Фото: скриншот

Кроме того, падение обломков было зафиксировано также и в Подольском районе. Там, предварительно, есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется.

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Сообщение КМВА в Telegram. Фото: скриншот

О пожаре в Подольском районе Киева также сообщал мэр города Виталий Кличко.

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Сообщение Виталия Кличко в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, прямо сейчас во всех регионах Украины продолжается воздушная тревога. Россияне атакуют города крылатыми ракетами.

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