Ракетний обстріл Києва — у КМВА повідомляють про сильні вибухи

Сильні вибухи в місті вночі. Ілюстративне фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Вибухи в Києві зараз 21 березня свідчать про збиття російських ракет, які атакують Україну вже з годину. Також українців попереджають про ракетну небезпеку та загрозу балістики.

Про роботу ППО повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram.

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Вибухи в Києві 21 березня

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — зазначили в КМВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "КМВА"

Мер Києві Віталій Кличко теж повідомляє про роботу ППО в столиці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ракет в бік Києва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою в Україні продовжується масштабна повітряна тривога, оголошена через загрозу ракетного удару.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:11. Повітряні сили попереджають про повторні пуски "Кинджалів" у бік столиці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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