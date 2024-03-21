Ракетний обстріл Києва — у КМВА повідомляють про сильні вибухи
Вибухи в Києві зараз 21 березня свідчать про збиття російських ракет, які атакують Україну вже з годину. Також українців попереджають про ракетну небезпеку та загрозу балістики.
Про роботу ППО повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram.
Вибухи в Києві 21 березня
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — зазначили в КМВА.
Мер Києві Віталій Кличко теж повідомляє про роботу ППО в столиці.
Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ракет в бік Києва.
Своєю чергою в Україні продовжується масштабна повітряна тривога, оголошена через загрозу ракетного удару.
Оновлено 05:11. Повітряні сили попереджають про повторні пуски "Кинджалів" у бік столиці.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!