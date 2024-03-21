Ракетные обстрелы Киева — в КМВА сообщают о сильных взрывах
Взрывы в Киеве сейчас 21 марта свидетельствуют о сбитии российских ракет, атакующих Украину уже около часа. Также украинцы предупреждают о ракетной опасности и угрозе баллистики.
О работе ПВО сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.
Взрывы в Киеве 21 марта
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – отметили в КМВА.
Мэр Киева Виталий Кличко тоже сообщает о работе ПВО в столице.
Перед этим воздушные силы предупреждали о движении ракет в сторону Киева.
В свою очередь в Украине продолжается масштабная воздушная тревога, объявленная из-за угрозы ракетного удара.
Обновлено 05:11. Воздушные силы предупреждают о повторных пусках "Кинжалов" в сторону столицы.
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