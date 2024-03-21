Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Ракетные обстрелы Киева — в КМВА сообщают о сильных взрывах arrow

Ракетные обстрелы Киева — в КМВА сообщают о сильных взрывах

21 марта 2024 05:02
обновлено: 05:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракетные обстрелы Киева — в КМВА сообщают о сильных взрывах
Сильные взрывы в городе ночью. Иллюстративное фото: t.me/Pravda_Gerashchenko
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киеве сейчас 21 марта свидетельствуют о сбитии российских ракет, атакующих Украину уже около часа. Также украинцы предупреждают о ракетной опасности и угрозе баллистики.

О работе ПВО сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Киеве 21 марта

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – отметили в КМВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "КМВА"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "КМВА"

Мэр Киева Виталий Кличко тоже сообщает о работе ПВО в столице.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Перед этим воздушные силы предупреждали о движении ракет в сторону Киева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь в Украине продолжается масштабная воздушная тревога, объявленная из-за угрозы ракетного удара.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 21 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:11. Воздушные силы предупреждают о повторных пусках "Кинжалов" в сторону столицы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство