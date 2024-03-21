Ракетные обстрелы Киева — в КМВА сообщают о сильных взрывах

Сильные взрывы в городе ночью. Иллюстративное фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Взрывы в Киеве сейчас 21 марта свидетельствуют о сбитии российских ракет, атакующих Украину уже около часа. Также украинцы предупреждают о ракетной опасности и угрозе баллистики.

О работе ПВО сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

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Взрывы в Киеве 21 марта

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – отметили в КМВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "КМВА"

Мэр Киева Виталий Кличко тоже сообщает о работе ПВО в столице.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Перед этим воздушные силы предупреждали о движении ракет в сторону Киева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь в Украине продолжается масштабная воздушная тревога, объявленная из-за угрозы ракетного удара.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:11. Воздушные силы предупреждают о повторных пусках "Кинжалов" в сторону столицы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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