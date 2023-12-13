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Ракетний обстріл Києва — відомо про сімох постраждалих

13 грудня 2023 03:56
оновлено: 04:06
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Інна Буряк
редактор
Ракетний обстріл Києва — відомо про сімох постраждалих
Наслідки ракетної атаки в Дарницькому районі Києва. Фото: КМВА
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Києві відбувається ліквідація працівниками ДСНС наслідків ракетного обстрілу РФ. Як відомо, уламки впали в Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах. Наразі відомо про сімох постраждалих.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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"За даними медиків, уже семеро постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ. 5 госпіталізували в лікарні столиці, двом медики надали допомогу на місці", — повідомив Кличко.

Він також зазначив, що одній з дитячих лікарень у Дніпровському районі столиці повибивало вікна та пошкодило центральний вхід до закладу. Кличко уточнив, що наразі без постраждалих.

Оновлено 04:05. Кількість постраждалих зрослі до 12.

"Пʼятьох госпіталізували, семеро людей отримали допомогу медиків на місці", — повідомив Кличко.

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