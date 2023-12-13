Ракетний обстріл Києва — відомо про сімох постраждалих
У Києві відбувається ліквідація працівниками ДСНС наслідків ракетного обстрілу РФ. Як відомо, уламки впали в Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах. Наразі відомо про сімох постраждалих.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Що відомо про постраждалих через атаку на Київ
"За даними медиків, уже семеро постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ. 5 госпіталізували в лікарні столиці, двом медики надали допомогу на місці", — повідомив Кличко.
Він також зазначив, що одній з дитячих лікарень у Дніпровському районі столиці повибивало вікна та пошкодило центральний вхід до закладу. Кличко уточнив, що наразі без постраждалих.
Оновлено 04:05. Кількість постраждалих зрослі до 12.
"Пʼятьох госпіталізували, семеро людей отримали допомогу медиків на місці", — повідомив Кличко.
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