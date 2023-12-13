Ракетный обстрел Киева — известно о семи пострадавших.

Последствия атаки в Дарницком районе Киева. Фото: КМВА

В Киеве происходит ликвидация работниками ГСЧС последствий ракетных обстрелов РФ. Как известно, обломки рухнули в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах. Пока известно о семи пострадавших.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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"По данным медиков, уже семеро пострадавших в результате вражеской атаки на Киев. 5 госпитализировали в больницы столицы, двоим медики оказали помощь на месте" , — сообщил Кличко.

Он также отметил, что одной из детских больниц в Днепровском районе столицы выбило окна и повредило центральный вход в заведение. Кличко уточнил, что без пострадавших.

Обновлено 04:05. Число пострадавших возросло до 12.

"Пятерых госпитализировали, семь человек получили помощь медиков на месте" , — сообщил Кличко.

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