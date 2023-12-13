Ракетный обстрел Киева — известно о семи пострадавших.
В Киеве происходит ликвидация работниками ГСЧС последствий ракетных обстрелов РФ. Как известно, обломки рухнули в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах. Пока известно о семи пострадавших.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно о пострадавших из-за атаки на Киев
"По данным медиков, уже семеро пострадавших в результате вражеской атаки на Киев. 5 госпитализировали в больницы столицы, двоим медики оказали помощь на месте" , — сообщил Кличко.
Он также отметил, что одной из детских больниц в Днепровском районе столицы выбило окна и повредило центральный вход в заведение. Кличко уточнил, что без пострадавших.
Обновлено 04:05. Число пострадавших возросло до 12.
"Пятерых госпитализировали, семь человек получили помощь медиков на месте" , — сообщил Кличко.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!