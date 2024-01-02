Ракетний удар по Києву — репортаж Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Вранці 2 січня Росія атакувала Київ ракетами різного типу. Внаслідок обстрілів постраждали 33 людини, одна жінка загинула.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.

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Зранку росіяни випустили по столиці 61 ракету, з них — близько 10 "Кинджалів". А також до цього вночі — 13 "шахедів". Сили ППО знищили всі ворожі цілі, але внаслідок падіння уламків є руйнування. Зокрема, у Соломʼянському районі трапилася пожежа у багатоповерхівці. Також пошкоджена будівля "Атлант Моторз Енерджі".

На цю годину одна жінка загинула, постраждали 33 людини. 32 із них медики госпіталізували.

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Також від ракетної атаки постраждали будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах. Скрізь працюють екстренні служби.

Крім того, у житлових будинках деяких районів міста відсутня електроенергія та водопостачання. Комунальні служби зараз працюють над їх відновленням.

Нагадаємо, Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі. Зокрема, 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".