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Ракетний удар по Києву — репортаж Новини.LIVE

2 січня 2024 12:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетний удар по Києву — репортаж Новини.LIVE
Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вранці 2 січня Росія атакувала Київ ракетами різного типу. Внаслідок обстрілів постраждали 33 людини, одна жінка загинула. 

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку. 

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Зранку росіяни випустили по столиці 61 ракету, з них — близько 10 "Кинджалів". А також до цього вночі — 13 "шахедів". Сили ППО знищили всі ворожі цілі, але внаслідок падіння уламків є руйнування. Зокрема, у Соломʼянському районі трапилася пожежа у багатоповерхівці. Також пошкоджена будівля "Атлант Моторз Енерджі".

На цю годину одна жінка загинула, постраждали 33 людини. 32 із них медики госпіталізували. 

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Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Також від ракетної атаки постраждали будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах. Скрізь працюють екстренні служби. 

Крім того, у житлових будинках деяких районів міста відсутня електроенергія та водопостачання. Комунальні служби зараз працюють над їх відновленням. 

Нагадаємо, Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі. Зокрема, 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". 

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